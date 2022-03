Andere Zeitungen in Spanien schrieben etwas spöttisch über das "Wunder von Wales" oder titelten "Es tut nicht mehr weh".

Diese Überschriften sollten eine Anspielung auf die vermeintliche Blitzheilung von Bale sein, der noch am Wochenende wegen einer nicht näher erläuterten Verletzung den Clásico gegen den FC Barcelona (0:4) verpasst hatte.

Ad

Für die WM-Qualifikation mit Wales gegen Österreich (2:1) meldete sich der 32-Jährige jedoch wieder fit.

WM-Qualifikation CONMEBOL Uruguay und Ecuador lösen WM-Ticket - Brasilien schlägt Chile VOR 2 STUNDEN

Bale, der unter anderem mit einem sehenswerten Freistoßtreffer die walisische Nationalmannschaft der WM in Katar einen Schritt näher gebracht hatte, ergänzte nach dem Sieg in Richtung spanischer Medien: "Ehrlich gesagt brauche ich keine Botschaft zu senden. Es ist reine Zeitverschwendung. (...) Ich mache mir keine Gedanken - Ende."

Gareth Bale mit Spiel gegen Österreich zufrieden

Nach dem Playoff-Halbfinale meinte der Stürmer von Real Madrid zudem: "Es war ein wichtiges Spiel. Wir haben darüber gesprochen, wie wir auftreten müssen, und wir wussten, dass wir tief in uns gehen und unsere Erfahrung in großen Spielen nutzen müssen. Das ist das perfekte Szenario."

Eine weitere Aussage dürfte in Spanien zudem von einigen als kleiner Seitenhieb verstanden werden. "Am Ende hatte ich ein paar Krämpfe, aber ich werde mich für dieses Land immer ins Zeug legen, und das haben wir alle getan", erklärte Bale abschließend. In einem der drei Play-off-Endspiele entscheidet sich dann gegen Schottland oder die Ukraine, ob Wales wirklich einen Startplatz bei der WM erhält.

Das könnte Dich auch interessieren: Pressestimmen zum italienischen Desaster: "Blauer Albtraum!"

Erste Weigl-Nominierung seit fünf Jahren: "Telefonate waren emotional"

WM-Qualifikation CONCACAF WM-Qualifikation: Kanada patzt - USA und Mexiko auf Kurs VOR 2 STUNDEN