Deutschland bekommt es im siebten Qualifikationsspiel zur WM 2022 in Hamburg mit Rumänien zu tun. Los geht es am Freitag, 8. Oktober, um 20:45 Uhr.

Nach der Niederlage gegen Nordmazedonien hat Deutschland in der Gruppe J in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Mannschaft von Hansi Flick führt mit 15 Punkten derzeit die Gruppe an.

Rumänien hat aktuell zehn Zähler auf dem Konto. Damit befindet sich die Mannschaft auf Rang drei der Tabelle.

Hier gibt es alle Informationen zum Match Deutschland gegen Rumänien in der WM-Qualifikation.

WM-Qualifikation: Deutschland - Rumänien live im TV

Das Spiel wird am Freitag, 8. Oktober, um 20:45 Uhr angestoßen und live im TV bei RTL übertragen.

Deutschland - Rumänien: WM-Quali im Livestream

RTL bietet einen Livestream zum Spiel in Hamburg zwischen Deutschland und Rumänien bei TVNow an.

WM-Quali: Deutschland - Rumänien im Liveticker

Bei Eurosport.de informieren wir Euch umfangreich über die WM-Qualifikation. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Spiel der deutschen Nationalmannschaft.

Flick auf der Suche nach einer echten Neun

Das Fehlen eines echten Mittelstürmers ist für die Nationalmannschaft seit Jahren ein Problem. Bundestrainer Flick spricht von einer "gemeinsamen Aufgabe des gesamten deutschen Fußballs und seiner Talentförderung, dass wir uns dieses Themas annehmen". Als einstiger Bayern-Coach weiß er am besten, dass ein echter Torjäger wie Robert Lewandowski die Titeljagd wesentlich erleichtert. | Bericht

Kritik an Flick wegen Nicht-Nominierung von Ridle Baku

Die Kader-Nominierung von Bundestrainer Hansi Flick für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Rumänien (8.10.) und Nordmazedonien (11.10.) hat Ex-Profi Didi Hamann in Teilen irritiert. Vor allem das Fehlen von Wolfsburgs Shootingstar Ridle Baku stieß dabei auf Unverständnis. "Es wundert mich sehr stark, dass nur 20 Leute im Kader sind und kein Baku", meinte der 48-Jährige bei "Sky". | News

Rose verordnet Haaland Ruhe: "Der Junge wird jeden Tag gefragt ..."

