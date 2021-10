Timo Werner umdribbelt lässig zwei Stangen, an der dritten aber bleibt er plötzlich hängen. Die Szene vom DFB-Training ist keineswegs symptomatisch für die jüngsten Auftritte der Nummer 9, die unter Hansi Flick in allen drei Länderspielen getroffen hat. Und doch ist auch Werner nicht der klassische Mittelstürmer, den die DFB-Elf schon seit dem Rücktritt von Miroslav Klose 2014 vermisst.

"Du brauchst einen Killer vorne drin", sagte auch der einstige Goalgetter Mario Gomez dem "SID". Und das frühere Hamburger Sturm-Idol Horst Hrubesch betonte: "Man benötigt auch mal die Brechstange."

Doch die hat Flick nicht zur Verfügung. Der Verband hatte deshalb unter der Leitung des ehemaligen U21-Trainers Stefan Kuntz und dessen damaligen Assistenten Antonio Di Salvo ein "Stürmerprojekt" initiiert.

Das Duo fand heraus, dass 85 Prozent der Tore in einer "Goldenen Zone" zentral zwischen Torlinie und Elfmeterpunkt erzielt werden - dem klassischen Jagdgebiet von Lewandowski und Co.

Einen neuen Sturmtank konnte auch der Rio-Weltmeister nicht backen. Auch, weil das Problem laut Hrubesch schon in den Klubs beginnt.

"Viele Vereine haben das Augenmerk eher auf kleine, flinke Spieler gelegt", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe, "für Pressing und schnelles Umschaltspiel benötigt ein Trainer schnelle Profis, deswegen kommen große Stürmer etwas zu kurz."

Was also ist zu tun? Gomez sagte:

Der Bundestrainer setzt ganz auf die Flexibilität seines Personals. "Was ist der typische Mittelstürmer? In Deutschland war es immer Horst Hrubesch. War Gerd Müller der typische Mittelstürmer? Er war Torjäger. Das ist für mich entscheidend", sagte er dem "SID".

Flick lobt hier Werners "gute" Bilanz von immerhin 19 Toren in 45 Länderspielen, aber auch Youngster Karim Adeyemi "weiß in der Box, wie man Tore erzielt". Zudem habe er in Serge Gnabry, Thomas Müller, Leroy Sané, Marco Reus oder Jamal Musiala "in der Offensive genug Spieler, die Tore erzielen können". Gomez nennt noch den Wolfsburger Lukas Nmecha als einen Angreifer, der "über kurz oder lang beim DFB landen" werde. Das gilt sicher auch für Dortmunds Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko.