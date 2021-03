Die Türkei wäre für Löw kein Neuland. Bereits in der Saison 1998/99 betreute der gebürtige Schönauer den Top-Klub aus Istanbul, führte das Team damals auf Rang drei.

Von Dezember 2000 war er zudem für rund zweieinhalb Monate als Trainer bei Adanaspor aktiv. Laut des "Bild"-Berichts soll Löw gegenüber Freunden in der Vergangenheit erwähnt haben, dass er sich durchaus vorstellen könne, noch einmal in der Türkei zu arbeiten.

Ab kommenden Sommer wird der 61-Jährige allerdings noch nicht nur Verfügung stehen, das machte er auf der Pressekonferenz im Vorfeld des WM-Quali-Spiels der DFB-Elf gegen Island deutlich.

WM-Qualifikation Fehlstart für Weltmeister Frankreich - Haaland menschelt VOR 2 STUNDEN

"Ein Turnier ragt in die Vorbereitung einer Vereinsmannschaft auf die neue Saison herein. Die Mannschaften fangen Ende Juni wieder an, der Kader steht dann. Die EM dauert aber bis Mitte Juli. Es ist nicht denkbar, aus einem Turnier rauszugehen und am nächsten Tag den Schalter umzulegen", so Löw.

Löw: Voller Fokus auf EM - und dann nach Spanien?

Von eventuellen Angeboten auf Vereinsebene möchte der scheidende Bundestrainer ohnehin noch nichts wissen: "Ich weiß nicht, was bei meinem Berater los ist. Ich will damit bis zur EM nicht konfrontiert sein. Für mich gilt volle Konzentration der EM", sagte Löw, der zuletzt aber betont hatte, dass seine "Trainerlaufbahn danach nicht vorbei sein" werde.

Flammender Appell von Can: "So dürfen wir uns nie wieder präsentieren"

Auch über ein Engagement auf der iberischen Halbinsel war jüngst spekuliert worden. Löw hatte bei "Bayern 1" erklärt, dass er derzeit spanisch lerne: "Ich habe mal begonnen und mache immer wieder mal ein bisschen etwas autodidaktisch. Aber um richtig die Sprache zu lernen, braucht man auch mal einen Lehrer. Da muss man einige Wochen und Monate richtig dranbleiben. Das ist dann mein Ziel nach der EM."

Mit einem konkreten Angebot habe das aber nichts zu tun. Von spanischen Medien war Löw in den vergangenen Jahren immer wieder als möglicher Trainerkandidat für Rekordmeister Real Madrid genannt worden.

Das könnte Dich auch interessieren: Löw zählt Brandt an: Das fordert der Bundestrainer vom BVB-Star

Tür zu für Draxler und Brandt? Das sagt Löw

U21-EM Feuerwerk nach Stotterstart: Baku führt DFB-Auswahl zu Auftaktsieg VOR 3 STUNDEN