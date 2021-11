Im Spitzenspiel der Gruppe C um die direkte Qualifikation für die WM in Katar gastierten die unter Trainer Murat Yakin noch ungeschlagenen Schweizer beim punktgleichen Tabellenführer Italien und legten einen furiosen Start in die Partie hin.

Youngster Noah Okafor legte aus der linken Strafraumhälfte mit Übersicht an den Strafraumrand zurück, wo der Mainzer Silvan Widmer angerauscht kam und den Ball mit der Innenseite zur Schweizer Führung unter die Latte jagte (11.). Die Italiener erwachten erst nach gut 20 Minuten aus der Lethargie und verbuchten durch Nicólo Barella ihre erste große Chance, als der Inter-Profi aus kurzer Distanz an der starken Parade von Yann Sommer scheiterte (22.).

Der Schlussmann der Eidgenossen rückte eine knappe Viertelstunde erneut in den Blickpunkt - dieses Mal aber in negativer Hinsicht. Nach einer überraschenden Freistoßvariante von Lorenzo Insigne verschätzte sich Sommer beim Rauslaufen und kam zu spät gegen Giovanni di Lorenzo, der auf Höhe des Elfmeterpunktes zum Ausgleich ins leere Tor einköpfte (36.).

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie mehr und mehr, beide Mannschaften scheuten im letzten Drittel das Risiko und kamen lange Zeit kaum noch guten Abschlüssen. Italien zeigte sich zumindest mit Distanzschüssen von Emerson (68.), Insigne (75.) und Federico Chiesa (84.) immer wieder ansatzweise gefährlich und bekam kurz vor Schluss doch noch die große Chance auf den Sieg.

Nach Foul von Ulisses Garcia an Domenico Berardi trat der ansonsten so sichere Schütze Jorginho zum Strafstoß an und jagte das Spielgerät über die Latte in den Römer Nachthimmel (90.).

Durch das 1:1 wurde die Entscheidung um Platz eins und die direkte WM-Qualifikation auf den letzten Spieltag vertagt. Italien muss mit der lediglich um zwei Tore besseren Tordifferenz nach Nordirland, während es die Schweizer zu Hause mit Bulgarien zu tun bekommen.

Die Stimmen zu Spiel:

Roberto Mancini (Trainer Italien): "Die erste Halbzeit war schwierig für uns und wir haben uns etwas schwer getan. In der zweiten Halbzeit haben wir es gut gemacht, wir haben nur das zweite Tor verpasst."

Giovanni Di Lorenzo (Italien): "Wir haben in der Anfangsphase zu viele Konter kassiert. Als wir dieses Problem gelöst hatten, hatten wir ein gutes Spiel und hätten in der zweiten Halbzeit gewinnen können."

Murat Yakin (Trainer Schweiz): "Wir haben einen starken Start hingelegt und sind verdient in Führung gegangen. Am Ende hatten wir mit dem verschossenen Elfmeter natürlich Glück. Die Hoffnung auf die WM lebt bei uns weiter."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Jorginhos bitteres Déjà-vu

Italiens Mittelfeldstratege Jorginho erlebte in den Schlussminuten eine bitteres Déjà-vu vom Elfmeterpunkt. Bereits Anfang September beim 0:0 im Hinspiel gegen die Schweiz hatte Europas Fußballer des Jahres die Chance, Italien in Führung zu bringen. Damals scheiterte er aber an Keeper Yann Sommer. Knapp zwei Monate später kam es erneut zum Duell beider Protagonisten und einmal behielt der Schweizer Schlussmann die Oberhand.

Obwohl Jorginho vor der Ausführung mehrfach kräftig durchpustete und sich auffallend viel Zeit nahm, versagten dem Chelsea-Star wieder die Nerven. Nach dem Abpfiff fingen Kameras den untröstlichen Italiener mit Tränen in den Augen ein – Italien muss durch den teuren Fehlschuss bis zum Schluss um die direkte WM-Qualifikation bangen. Die

Statistik: 3

Das könnte Dich auch interessieren: Attacke auf PSG-Teamkollegin: Diallo wehrt sich gegen Verdacht

