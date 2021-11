"Dieser Spieler hat damals keine große Rolle bei uns gespielt", sagte der zwölfmalige Nationalspieler. Hanke könne die Vorwürfe Dembélés in keiner Weise bestätigen: "Ich habe davon nie etwas mitbekommen."

"Ich habe zu meiner Zeit beim Sport-Club gar keine größere Dosen Tabletten erhalten", entgegnete Hanke nun. "Klar, wir haben nach den Spielen unsere Drinks bekommen, es kann auch sein, dass da mal eine Tablette dabei war. Aber eine Box mit zehn oder elf Tabletten war definitiv nicht dabei", versicherte er.

Der heutige Trainer bezog auch zu den Vorwürfen Stellung, die Breisgauer haben Spielern Geldstrafen auferlegt, die nicht bereit waren, Tabletten einzunehmen: "Absolut nicht", erwiderte er gegenüber "Sport1" und bezeichnete die Anschuldigungen als "absolut haltlos".

Hanke lobt medizinische Abteilung

Im Gegenteil: Hanke hatte für die medizinische Abteilung der Freiburger ausschließlich positive Worte übrig: "Sie waren zu meiner Zeit total professionell, dass sie so etwas gar nicht geduldet haben."

Der 57-fache Bundesliga-Torschütze ist sicher, dass sich daran auch heute nichts geändert hat. "Ich kenne viele Spieler wie Christian Günter und andere und weiß, dass es so was nicht gibt", so der ehemalige Angreifer.

Hanke und Dembélé standen in der Saison 2013/2014 gemeinsam im Kader des SC Freiburg, absolvierten aber kein einziges Spiel gemeinsam. Nach seinem Aufenthalt in Freiburg verließ Hanke die Bundesliga und wechselte nach China. 2020 beendete er seine Karriere beim nordrhein-westfälischen Landesligisten TuS Wiescherhöfen.

Seit der laufenden Spielzeit arbeitet der 38-Jährige als Assistenztrainer unter Sascha Eickel in der U19 von Borussia Mönchengladbach.

Streich zieht Lehren aus der Bayern-Blamage: "Mutig ist immer gut"

