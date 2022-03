Gabriele Gravina sagte weiter: "Wir brauchen Energie, um wieder in Gang zu kommen, und ich bin bereit, sie zur Verfügung zu stellen."

Auch Kapitän Giorgio Chiellini hofft, dass Mancini bleibt. Ob der 37 Jahre alte Abwehrroutinier nach dem bitteren 0:1 (0:0) in den WM-Play-offs gegen Nordmazedonien selbst in der Nationalmannschaft weitermacht, wollte er am Donnerstagabend noch nicht sagen.