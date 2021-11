In Armenien ist Antonio Rüdiger zudem gelbgesperrt.

Julian Draxler stand aufgrund einer Muskelverletzung bereits gegen Liechtenstein nicht zur Verfügung.

Die DFB-Auswahl bestreitet ihr Abschlusstraining am Samstag noch in Wolfsburg, am Nachmittag geht es Richtung Armenien.

(SID)

