Aus Wolfsburg berichtet Patrick Strasser

Einer für alle, alle Neune für einen - für Jogi. Gut, die zwei Eigentore der Liechtensteiner kann man natürlich nicht wirklich mitzählen bei den Ehrerweisungen für den ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw. Am Ende des launigen Abends in der Wolfsburger Arena stand ein 9:0 gegen den krassen Außenseiter aus dem Fürstentum, der höchste Sieg der deutschen Nationalelf seit 15 Jahren.

"Wir sind sehr zufrieden mit der Art und Weise. Das Ziel war, Jogi Löw zum Abschied ein schönes Fußballspiel zu zeigen, das ist der Mannschaft gelungen. Es freut mich, dass Jogi neun Tore sehen konnte", gab Bundestrainer Hans-Dieter Flick zu Protokoll.

Die 26.000 Fans in der Arena des VfL Wolfsburg wurden für ihr Kommen (und Frösteln) belohnt. Zwischenzeitlich feierten sie das Spiel - und vor allem sich - mit einer langanhaltenden La Ola.

Bayerns Flügelstürmer Leroy Sané traf doppelt, Thomas Müller und die zehn bemitleidenswerten Liechtensteiner nach der frühen Roten Karte für Jens Hofer (9.) ebenso – ins eigene Netz.

Dazu Ridle Baku, Marco Reus und Ilkay Gündogan, der den Torreigen per Elfmeter eröffnet hatte.

Neben dem netten Spielchen, in dem der Wolfsburger Mittelstürmer Lukas Nmecha nach der Pause zu seinem DFB-Debüt kam und Maximilian Arnold (ebenfalls VfL) zu seinem zweiten Länderspiel nach 2014 (!), stand die Verabschiedung des Weltmeistertrainers im Vordergrund, die jedoch noch ein bisschen üppiger hätte ausfallen können

Für feuchte Augen und Emotionen reichte es dennoch beim 61-Jährigen. Unter den Klängen von Andreas Bouranis WM-Hymne "Ein Hoch auf uns" standen Spalier für ihren ehemaligen Chef: Mittlerweile zurückgetretene Profis wie Sami Khedira, Per Mertesacker, Miroslav Klose oder Mario Gomez (einziger Nicht-Weltmeister) sowie Noch-Aktive wie Lukas Podolski, Julian Draxler (der wegen einer Verletzung auf einen Einsatz verzichten musste) sowie Mats Hummels.

Von den 23 Weltmeistern des 2014er Kaders kamen aber gerade einmal elf.

Wo war Philipp Lahm, der Kapitän der Helden von Rio, der Organisationschef der Heim-EM 2024? Er feierte am Donnerstag Geburtstag - darauf hätte er auch in Wolfsburg anstoßen können. Auch Löw-Vertraute und Rio-Größen wie Bastian Schweinsteiger oder Christoph Kramer waren nicht vor Ort.

Dennoch: Löw drückte und herzte jeden, natürlich auch Oliver Bierhoff, der mit Löw 2004 beim DFB als Sportdirektor angeheuert hatte. Man wollte Löw "einen gebührenden Abschied bereiten", sagte der heutige DFB-Direktor Bierhoff vorher. Wertung: Geht so, die Würdigung fiel etwas dünn aus.

"Es war nicht immer ganz so einfach, weil ich nach so vielen Jahren und der langen Reise Abstand gewinnen und einiges verarbeiten musste. Das letzte Turnier war für uns alle enttäuschend, aber jetzt geht es mir wieder gut und ich freue mich auf Fußball", sagte Löw 135 Tage nach seinem letzten Spiel (dem 0:2 im EM-Achtelfinale gegen England) bei "RTL". Ein Comeback auf der Trainerbank könne er sich vorstellen: "Die Lust und die Motivation kommt allmählich zurück."

Die hat Flick ins DFB-Team zurückgebracht. Fehlt noch Sieg Nummer neun im zehnten Spiel der Qualifikation am Sonntagabend (18:00 Uhr im Liveticker ) in Armenien. Antonio Rüdiger darf wegen seiner zweiten Gelben Karte aus dem Liechtenstein-Spiel auf den Trip zum Jahresabschluss verzichten. Auch Kapitän Manuel Neuer bleibt in Absprache mit dem FC Bayern zu Hause. Somit dürfte dessen Stellvertreter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona zum Einsatz kommen.