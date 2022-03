WM-Qualifikation

"Aber wir müssen definitiv etwas lernen, wir haben nicht alles perfekt gemacht", gab sich Stefan Kuntz auch selbstkritisch.

Seine Auswahl kam in der umkämpften Partie in Porto nach einem Zwei-Tore-Rückstand zur Pause stark zurück. Altstar Burak Yilmaz (65.) verkürzte - verschoss dann aber in der 85. Minute einen Foulelfmeter. Kuntz machte dem 36-Jährigen keinerlei Vorwurf.