Thomas Müller fand es "geil", wie sich Deutschland gegen Rumänien in der WM-Qualifikation zum Sieg kämpfte, Bundestrainer Hansi Flick war zumindest damit zufrieden, wie man auf den Rückstand reagierte.

"Es war nicht einfach, das wegzustecken, aber die Mannschaft hat gefightet und hat alles reingelegt", resümierte Flick nach dem 2:1 (0:1) in Hamburg

In den deutschen Medien fokussierte sich viel auf den Siegtorschützen Müller, doch auch Serge Gnabry bekam wohlwollende Kritiken.

Im Ausland dagegen sieht man beim DFB-Team noch Defizite. Die Pressestimmen zur WM-Qualifikation.

Deutschland

BILD.de: "Bayern retten Flick! Gnabry und Müller treffen beim Zittersieg gegen Rumänien. Auf seine Stars aus München kann sich Hansi Flick auch als Bundestrainer verlassen!"

Süddeutsche.de: "Ein Joker namens Müller - der Sohn eines 'Karpaten-Maradona' ärgert die deutsche Elf, doch dann drehen zwei Bayern-Profis die Partie. Das 2:1 gegen widerspenstige Rumänen bringt Hansi Flicks Team der WM in Katar ganz nah."

Sport1.de: "Joker Müller sticht! DFB-Elf dreht Spiel gegen Rumänien. Deutschland gewinnt auch das vierte Spiel unter Hansi Flick und baut seine Führung an der Tabellenspitze aus."

Kicker.de: "Joker Müller rettet Flicks Siegesserie. Trotz des ersten Gegentors seit Löws Abschied gewinnt die Nationalelf auch das vierte Spiel unter Flick."

Spiegel.de: "Müller rettet späten deutschen Sieg gegen Rumänien. In einer intensiven Partie benötigte die DFB-Elf 81 Minuten, um gegen leidenschaftlich kämpfende Rumänen in Führung zu gehen. Sané ist das Opfer der Super-Asymmetrie."

SPOX.com: "DFB-Team ringt Rumänien nieder. Gnabry treibt an - doch das Stürmerproblem bleibt."

Focus Online: "Am Ende steht Müller goldrichtig: DFB-Elf wirbelt sich zu mühsamem Sieg. Gnabry überragt."

Rumänien

Evenimentul Zilei: "Rumänien verliert in Deutschland nach einem guten Spiel. Jetzt müssen Siege gegen Armenien, Island und Liechtenstein her, wenn man zur WM fahren will."

Eurosport.ro: "Rumänien war nahe an einem historischen Ergebnis dran, verliert es aber am Ende aus den Augen."

Adevarul: "Rumänien gibt in Deutschland ein selbstbewusstes Statement ab. Die Chancen auf die WM schwinden jedoch."

Spanien

AS.com: "Müller rettet Flick. Rumänien deckt Deutschlands Defizite auf, die nach wie vor in der Abwehr vorherrschen."

Mundo Deportivo: "Die deutsche Dampfwalze macht den heroischen Widerstand Rumäniens platt. Hansi Flicks Team mit einem Sturm ohne Ziel, kommt zurück und macht die Tür zur WM auf."

England

Daily Mail: "Deutschland kurz vor der WM-Qualifikation. Hagi schockt Deutschland, doch Müller macht den Comeback-Sieg perfekt."

