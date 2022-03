Angesichts des im Juni 2023 auslaufenden Vertrages von Lewandowski beim Rekordmeister laufen zurzeit die Drähte heiß. Die quälende Frage an der Säbener Straße lautet: Wie lange kann der Weltfußballer, der einen Rekord nach dem anderen pulverisiert, noch auf diesem Niveau spielen?

Mancherorts werden Rufe nach einem Ersatz für den 33-Jährigen laut. Ein Name, der in diesem Zusammenhang gerne fällt, lautet Erling Braut Haaland. Doch der Vergleich zwischen dem Norweger und seinem prominenten BVB-Vorgänger hinkt, wenn es nach Nerlinger geht.

"Für mich ist es ein Unding, Erling Haaland mit Lewandowski zu vergleichen. Lewandowski steht jedes Spiel auf dem Platz", unterstrich er die Verlässlichkeit des Polen im Interview mit dem "kicker".

Haaland hingegen sei vor allem in den vergangenen Wochen mit zahlreichen Ausfällen negativ aufgefallen. "Ich mache ihm keinen Vorwurf. Ich war selbst häufig verletzt, aber er fehlt zu oft", führte der ehemalige Dortmunder weiter aus.

Rose: "Haaland merkt, dass ihm noch etwas fehlt"

Roter Teppich für Lewandowski

"Welchen Preis ist man also bereit zu zahlen für einen Spieler, der womöglich in den entscheidenden Wochen im Jahr ausfällt?", stellte Nerlinger eine bedeutende Frage. Gerade auf der europäischen Bühne können oft Kleinigkeiten den Unterschied machen. Bricht hingegen der Unterschiedsspieler in der entscheidenden Phase weg, könnten die Saisonziele schnell in die Ferne rücken.

Als aktuellstes Beispiel dient dabei der Ausfall von Lewandowski in den CL-Viertelfinals gegen Paris Saint-Germain 2021. Ohne den Polen kratzten die Münchner zwar am Weiterkommen, letzten Endes fehlte aber seine Kaltschnäuzigkeit, um ins Halbfinale vorzustoßen.

Mit Haaland würde das Risiko von verletzungsbedingten Ausfällen steigen. Dies sei für Nerlinger einer der Gründe, warum er auch in den kommenden Jahren auf die bisherige Nummer 9 des FC Bayern setzen würde. "Für Lewandowski hingegen würde ich noch viele Jahre den roten Teppich ausfahren. Er ist einfach Wahnsinn", stellte der 49-Jährige klar.

Nerlinger: "Van Gaal hat Werte entwickelt"

Dass sich der Rekordmeister heutzutage mit Namen aus der obersten Kategorie des Weltfußballs befassen darf, liegt laut Nerlinger unter anderem auch an Louis van Gaal. Der Niederländer hielt zwischen 2009 und 2011 das bayerische Heft in der Hand und führte die angeschlagenen Münchner zurück an die Weltspitze.

"Wir waren überzeugt, dass er der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt sein würde. Er hat dann einen unausgeglichenen Kader, eine Mannschaft, die 2009 in der Champions League statt 0:4 eigentlich 0:10 hätte in Barcelona verlieren müssen, stabilisiert, diszipliniert und enorm entwickelt", schwärmte Nerlinger.

Er habe Rohdiamanten wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, David Alaba und Thomas Müller zu Spielern von Weltformat geformt. "Er hat den jungen Profis auch Schwächephasen zugestanden, egal wie groß der Druck gewesen sein mag."

Der Eingriff des heutigen Nationaltrainers sei damals fundamental gewesen. "Van Gaal hat Spieler und Werte entwickelt, die Bosse haben zudem in den darauffolgenden Jahren immer wieder sehr kluge Entscheidungen getroffen und den FC Bayern zu einem ständigen Favoriten auf die Champions League aufgebaut", lautete das Fazit Nerlingers.

