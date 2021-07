Ilkay Gündogan ist abgetaucht. Sein letzter Beitrag bei "Instagram" zeigt ein Bild, auf dem er den weinenden Joshua Kimmich nach dem bitteren EM-Aus tröstet. "Leider konnten wir unserem Trainer nicht den Abschied geben, den er verdient gehabt hätte", schrieb er bei "Twitter" am Tag nach der Achtelfinal-Niederlage gegen England (0:2).

Gündogan nutzt die Auszeit, um über seine eigene Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft nachzudenken. Weitermachen oder Rücktritt? Diese Frage muss der 30-Jährige in seinem Urlaub beantworten.

Mit einer schnellen Entscheidung ist nicht zu rechnen. Gündogan wird sich erst einmal mit dem künftigen Bundestrainer Hansi Flick über seine Rolle austauschen. Beim englischen Meister Manchester City glänzte er als falsche Neun oder moderne Acht mit ungeahnten Torjägerqualitäten. In der DFB-Auswahl fühlt er sich verkannt.

Flick dürfte nach seinem Amtsantritt am 1. August nach dem Rücktritt von Toni Kroos mit Kimmich und Leon Goretzka in der Mittelfeldzentrale planen. Davor wird Thomas Müller wie unter Flick beim FC Bayern eine Schlüsselrolle erhalten. Der zurückgetretene Kroos sagte:

Gündogan ist im Nationaltrikot anders als Kroos noch ohne Titel. Die Winter-WM 2022 in Katar wäre für ihn mit dann 32 sicher noch drin. Flick müsste ihm aber glaubhaft versichern, dass er auf ihn zählt. DFB-Direktor Oliver Bierhoff meinte:

Mit Flick wird er sich in den nächsten Wochen intensiv besprechen. Viel Zeit bleibt dem Nachfolger von Joachim Löw für die Neuausrichtung nicht. Schon am 2. September geht es in der WM-Qualifikation mit dem Spiel im Schweizer St. Gallen gegen Außenseiter Liechtenstein weiter.