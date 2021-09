Fußball-Weltmeister Frankreich stolpert durch die WM-Qualifikation, liegt aber weiterhin an der Tabellenspitze: Die Equipe Tricolore kam am Samstag in der Ukraine nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, im fünften Spiel der Gruppe D war es bereits das dritte Unentschieden für den Favoriten. Mit neun Zählern liegt Frankreich dennoch vor Finnland und der Ukraine (beide 5) - die Finnen haben allerdings zwei Spiele weniger absolviert.

Joel Pohjanpalo führte sie am Samstag zum ersten Sieg in der Qualifikation für die WM 2022 in Katar. Der Stürmer des Bundesligisten Bayer Leverkusen traf entscheidend zum 1:0 (0:0) gegen Kasachstan. In der 60. Minute war er per Kopf erfolgreich, sein Leverkusener Teamkollege Lukas Hradecky stand im Tor der Finnen.

(SID)

