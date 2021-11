England, die Schweiz und die Niederlande haben am letzten Spieltag der europäischen WM-Qualifikation ihr Ticket zur Endrunde der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember 2022) gelöst.

Zuvor hatten sich bereits Deutschland, Dänemark, Brasilien, Titelverteidiger Frankreich, Belgien, Kroatien, Spanien und Serbien für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Gastgeber Katar ist zudem automatisch gesetzt.

Noch sind also reichlich freie Plätze vorhanden. Neben den Teams aus Afrika, Asien und Ozeanien und Südamerika werden auch drei weitere europäische Nationen über den Umweg der Playoffs noch auf den WM-Zug aufspringen.

Unter anderem bangen Europameister Italien sowie Portugal, Schweden und Polen um die Superstars Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic und Robert Lewandowski noch um ihre WM-Tickets. Doch wie genau laufen diese ab und wann finden sie statt?

So laufen die WM-Playoffs in Europa

Die zehn Gruppenzweiten der europäischen WM-Qualifikation sowie die beiden besten Gruppensieger der Nations League 2020/21, die noch nicht als Erster der WM-Qualifikation direkt für die WM qualifiziert oder als Zweitplatzierter ohnehin schon am Playoff-Turnier teilnehmen, werden in drei "Viererpakete" gelost und treffen Ende März (24./25. März und 28. März 2022) in sechs Halbfinals und später drei Finals aufeinander. Nur die drei Finalsieger qualifizieren sich für die WM.

Die Auslosung der europäischen WM-Playoffs findet am 26. November 2021 um 17:00 Uhr in Zürich statt.

Gruppenzweite WM-Qualifikation:

Portugal

Schweden

Italien

Ukraine

Wales

Schottland

Türkei

Russland

Polen

Nordmazedonien

Gruppensieger Nations League:

Österreich

Tschechien

Die besten sechs Gruppenzweiten werden für das Playoff-Turnier in den Lostopf 1 gesetzt und haben in den Halbfinals Heimrecht.

LOSTOPF 1 LOSTOPF 2 Portugal Türkei Schottland Polen Italien Nordmazedonien Russland Ukraine Schweden Österreich Wales Tschechien

Portugal und Italien könnten also beispielsweise mit Polen und der Türkei zusammengelost werden - nur eines dieser Teams kann sich dann nur noch für die WM qualifizieren.

PLAYOFFS 1:

Halbfinale (24./25. März 2022):

Team aus Lostopf 1 - Team aus Lostopf 2

Team aus Lostopf 1 - Team aus Lostopf 2

Finale (28. März 2022):

Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

PLAYOFFS 2:

Halbfinale (24./25. März 2022):

Team aus Lostopf 1 - Team aus Lostopf 2

Team aus Lostopf 1 - Team aus Lostopf 2

Finale (28. März 2022):

Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

PLAYOFFS 3:

Halbfinale (24./25. März 2022):

Team aus Lostopf 1 - Team aus Lostopf 2

Team aus Lostopf 1 - Team aus Lostopf 2

Finale (28. März 2022):

Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

WM 2022: Diese Teams sind für Katar qualifiziert

Bereits qualifiziert (12 von 32 Teilnehmern):

Katar (Gastgeber)

Deutschland (Europa)

Dänemark (Europa)

England (Europa)

Niederlande (Europa)

Frankreich (Europa)

Belgien (Europa)

Kroatien (Europa)

Schweiz (Europa)

Serbien (Europa)

Spanien (Europa)

Brasilien (Südamerika)

Katar ist als Gastgeber ohne Qualifikation für das Turnier im eigenen Land gesetzt. Die restlichen 31 Teilnehmer werden im Rahmen der WM-Qualifikation der sechs Kontinentalverbände ermittelt:

UEFA (Europa):

13 Startplätze (10 Gruppensieger + 3 Playoff-Sieger) | 13 Startplätze (10 Gruppensieger + 3 Playoff-Sieger) | Ergebnisse

CAF (Afrika):

5 Startplätze | 5 Startplätze | Ergebnisse

AFC (Asien):

4 Startplätze + 1 Playoff-Teilnehmer (+ Katar) | 4 Startplätze + 1 Playoff-Teilnehmer (+ Katar) | Ergebnisse

CONMEBOL (Südamerika):

4 Startplätze + 1 Playoff-Teilnehmer | 4 Startplätze + 1 Playoff-Teilnehmer | Ergebnisse

CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik):

3 Startplätze + 1 Playoff-Teilnehmer | 3 Startplätze + 1 Playoff-Teilnehmer | Ergebnisse

OFC (Ozeanien):

1 Playoff-Teilnehmer | 1 Playoff-Teilnehmer | Ergebnisse

Interkontinentale Playoffs:

2 Startplätze

Welche Verbände in den zwei interkontinentalen Playoffs gegeneinander antreten, wird ausgelost.

Bis das komplette Teilnehmerfeld der Weltmeisterschaft ermittelt ist, dauert es noch. Im März 2021 gab das Exekutivkomitee des OFC bekannt, dass die Ozeanische Qualifikation neu terminiert werden muss. Der bisherige Terminplan, beginnend im Juni 2021, war aufgrund der Coronapandemie nicht mehr einzuhalten gewesen.

Derzeit besteht die Möglichkeit, ein Qualifikationsturnier im Januar 2022 auszurichten, welches den Ozeanischen Teilnehmer am interkontinentalen Playoff ermitteln soll. Aufgrund der anhaltenden Grenzschließungen in der Region hält das OFC-Exekutivkomittee die Durchführung eines solchen Events in der Region jedoch für unrealistisch. Das Turnier soll daher im März 2022 in Katar stattfinden.

