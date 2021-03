Gosens hatte das Ligaspiel seines Klubs am Sonntag bei Hellas Verona (2:0) verpasst.

Die DFB-Elf trifft am Donnerstag in Duisburg (20:45 Uhr im Liveticker) zunächst auf Island. Drei Tage später ist in Bukarest Rumänien der nächste Gegner, am 31. März kommt es in Duisburg zum Duell mit Nordmazedonien.

Das könnte Dich auch interessieren: Lewandowski "irgendwas über Weltklasse": Warum nicht 45 Tore?

2. Bundesliga Fürth rettet Remis im Derby - Osnabrück weiter im freien Fall VOR EINER STUNDE

(SID)

Flick lobt Sechser Müller - mit einer Einschränkung

Bundesliga Sieg in Hoffenheim: Mainz verlässt die Abstiegsplätze VOR 2 STUNDEN