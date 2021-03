Publiziert 28/03/2021 Am 18:39 GMT | Update 28/03/2021 Am 18:44 GMT

Zudem brachte der ehemalige Präsident des FC Bayern München seinen langjährigen Vorstandslkollegen Karl-Heinz Rummenigge als DFB-Vertreter bei FIFA und UEFA ins Gespräch.

In der Öffentlichkeit kam das nicht sonderlich gut an, Hoeneß aber unterstrich seine Aussagen am Sonntag: "Viele Leute denken ja: 'Der Uli Hoeneß, der ist ja vom FC Bayern München. Der will jetzt da seinen Mann den Karl-Heinz Rummenigge in Stellung bringen.', startete Hoeneß von Moderator Florian König auf die Kritik angesprochen. "Diesen Leuten kann ich aber sagen, dass sie komplett auf dem Holzweg sind.”

Hoeneß machte deutlich: "Ich bin hier als Experte bei RTL, weil mir viel am deutschen Fußball liegt und es mir Spaß macht, die Leistungen der Mannschaft zu kommentieren.”

