Romelu Lukaku ist einer der besten Stürmer der Welt - bei der WM 2022 war der zuletzt lange verletzte Angreifer der Belgier jedoch nur ein Schatten seiner selbst.

Gewissermaßen passte er damit ins Bild, das Belgiens Nationalmannschaft in Katar abgab: Zerstritten, taktisch überfordert, unvermögend vor dem Tor - so stand mit dem 0:0 gegen Kroatien am Donnerstag das verdiente WM-Aus.