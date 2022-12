Real-Star Vinícius Jr. jubelte bereits nach sieben Minuten, der Profi von Real Madrid veredelte eine tolle Vorarbeit von Raphinha zum 1:0. Nur sechs Minuten später verwandelte Neymar, der pünktlich zum Achtelfinale nach einer Knöchelverletzung wieder fit geworden war, einen fälligen Elfmeter.

Die eigentliche Gala begann allerdings nach knapp einer halben Stunde. Angreifer Richarlison hielt den Ball mehrmals mit dem Kopf hoch, legte ihn an seinem Gegenspieler vorbei, bediente Marquinhos im Zentrum, der wiederum Thiago Silva in Szene setzte. Mit nur einem Kontakt leitete der Innenverteidiger des FC Chelsea auf den eingelaufenen Richarlison weiter - dieser hatte dann keinerlei Probleme, auf 3:0 zu erhöhen.

Lucas Paquetá setzte in der 36. Minute mit einem Innenrist-Volley im Anschluss an einen genialen Vinícius-Lupfer noch einen drauf. Jedes Tor wurde mit einer kleinen Tanzeinlage zelebriert, nach Richarlisons Geniestreich wurde sogar Trainer Tite in den Jubel eingebunden. Der 61-Jährige fand sich am Spielfeldrand in einer Traube wieder und machte es seinen Schützlingen nach.

Im Netz sorgte der spielerisch herausragende Auftritt der Brasilianer für großes Staunen.

Die Netzreaktionen zu Brasiliens Halbzeit-Gala gegen Südkorea.





