Brasilien ging unter anderem mit Superstar Neymar ins Duell, davor stürmte ein Dreizack bestehend aus Raphinha, Richarlison und Vinicius Junior. Bei Serbien spielte Bremen-Verteidiger Miloš Veljkovic von Beginn an, die Ex-Frankfurter Filip Kostić und Luka Jović saßen zunächst nur auf der Bank.

Die traditionell in Gelb und Grün gekleidete Seleção setzte die ersten Akzente des Spiels. Eine frech getretene Ecke von Neymar konnte Vanja Milinković-Savić im serbischen Tor gerade noch mit den Fäusten klären (13.). Auch danach blieben die Südamerikaner die tonangebenede Mannschaft – ohne jedoch die letzte Durchschlagskraft zu entfalten.

Raphinha kam nach 35 Minuten zur bis dato besten Chance, als er nach einem Doppelpass mit Lucas Paquetá aus 14 Metern zum Abschluss kam, aber kläglich vergab. Mit 0:0 ging es in die Kabinen des Lusail Iconic Stadium.

Nach dem Seitenwechsel zelebrierte die Seleção dann einen Bitzstart. Erst ließ Raphinha einen haarsträubenden Fehler von Nemanja Gudelj ungestraft (46.), im Anschluss jagte Neymar einen Freistoß aus 17 Metern in die serbische Mauer (50.).

Brasilien erhöhte nun sukzessive das Tempo, Alex Sandro scheiterte zunächst aber am rechten Pfosten (60.). Zwei Minuten später wurde der Druck für die serbischen Adler zu groß. Neymar legte für Vinicius Junior über links auf, der prüfte Milinković-Savić mit einem strammen Schuss. Der Keeper ließ den Ball klatschen, Richarlison war zur Stelle und schob zur Führung ein (62.).

Der Premier-League-Legionär benötigte dann nur elf Minuten, um mit einem herrlichen Seitfallzieher seinen persönlichen Doppelpack zu schnüren (73.). Serbien verließ zunehmend der Mut, die Südamerikaner hätten durch Casemiro (81.), Fred (83.) und Rodrygo (87.) die Führung noch weiter ausbauen können. Die Latte oder der serbische Keeper verhinderten in dieser Phase Schlimmeres.

Mit dem Sieg setzt sich die Mannschaft von Chefcoach Tite auf Platz eins in der Gruppe G. Am Montag trifft die Seleção auf die Schweiz, die Serben müssen gegen Kamerun antreten.

Der Geniestreich von Tottenham-Stürmer Richarlison war vielleicht der bislang schönste Treffer bei der Weltmeisterschaft in Katar.

Das fiel auf: Schiedsrichter Alireza Faghani ohne konsequente Linie

In einer über weite Strecken fairen Partie konnte das Unparteiischen-Trio auf dem Platz nicht komplett überzeugen. Strahinja Pavlović sah bereits in der siebten Minute die erste Verwarnung, für ein völlig alltägliches Foul an Neymar. Wenige Augenblicke später holzte Lucas Paquetá dann Nikola Milenković um, sah hierfür allerdings keine Gelbe Karte. Auch im zweiten Durchgang passte einiges nicht zusammen. Nach einem überharten Einsatz von Casemiro gegen Dušan Tadić war es Saša Lukić und nicht der Brasilianer, der vom Referee wegen Meckerns verwarnt wurde. Eine klare Linie war in der Spielführung des Iraners damit nicht erkennbar.

Die Statistik: 16

Mit dem Sieg gegen Serbien sind die Brasilianer nun seit 16 Partien ungeschlagen.

