Es war ein Déjà-vu der unschönen Art. Brasilien spielt bei der WM und Neymar liegt am Boden. Und das wieder mehrfach.

Neun Fouls musste Brasiliens Superstar im Spiel gegen Serbien einstecken, das eine oder andere saftige Einsteigen war auch dabei. Neymar biss auf die Zähne, doch in der 80. Minute war Schluss.

Kaum hatte Neymar auf der Ersatzbank Platz genommen, schossen ihm die Tränen in die Augen. Der rechte Knöchel musste mit einem Eisbeutel gekühlt werden.

Ob Neymar gegen Serbien mehr abbekommen hat als einen dicken Knöchel, wird in den kommenden Tagen ein großes Thema sein - nicht nur in Brasilien. Der "Knöchel der Nation" dürfte am Freitag äußerst genau auf Bänder- oder Knochenschäden untersucht werden.

Der Knöchel von Neymar (Brasilien) nach dem Serbien-Spiel Fotocredit: Getty Images

Neymar humpelt ohne fremde Hilfe in die Kabine

Mehrmals hatte Neymar schmerzverzerrt auf dem Boden gelegen und mit dem harten Einsteigen der Serben gehadert.

Die Szenen erinnerten stark an die beiden letzten Weltmeisterschaften 2014 in Brasilien und 2018 Russland, als Neymar wegen seiner Theatralik auch nach harmlosen Fouls zum Gespött in den sozialen Medien wurde.

Immerhin: Nach dem Abpfiff waren die Tränen getrocknet und Neymar konnte ohne fremde Hilfe in die Kabine humpeln.

