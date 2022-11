Am Donnerstag, 24. November, trifft Brasilien im Lusail Iconic Stadium auf Serbien um Dusan Vlahovic, Luka Jovic und Filip Kostic.

Brasilien startet als Topfavorit in die WM 2022. Die Seleção um Neymar, Vinicius, Thiago Silva und Co. greift in Katar nach ihrem sechsten WM-Titel.

Mit der letzten Paarung in der Gruppe G beschließen Brasilien und Serbien ab 20:00 Uhr deutscher Zeit den 1. Spieltag der WM 2022.

Hier erhaltet Ihr alle Informationen zur Übertragung von Brasilien gegen Serbien:

WM 2022: Brasilien - Serbien live im TV

Rekordweltmeister Brasilien startet als Topfavorit in die WM 2022. Der Auftaktbegegnung zwischen Brasilien und Serbien wird live im Free-TV beim "ZDF" übertragen. Anpfiff des WM-Spiels im Lusail Iconic Stadium ist um 20:00 Uhr.

WM 2022: Brasilien - Serbien live im Stream

Brasilien startet um 20:00 Uhr in die WM 2022. Das "ZDF" bietet zusätzlich zu seiner TV-Übertragung vom Spiel Brasilien gegen Serbien einen Livestream in der Mediathek an. Auch bei "MagentaTV" könnt ihr den ersten Auftritt von Neymar, Vinicius, Thiago Silva und Co. verfolgen. Dort läuft die erste Begegnung der Seleção in Gruppe H ebenfalls live im Stream.

WM 2022: Brasilien - Serbien live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Auftakt der Seleção an. Das WM-Gruppenspiel zwischen Brasilien und Serbien könnt Ihr WM 2022 in Katar. bietet einenzum Auftakt der Seleção an. Das WM-Gruppenspiel zwischenundkönnt Ihr hier live verfolgen. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zurin Katar.

Brasilien-Star Raphinha selbstbewusst: "Haben zehn Tänze vorbereitet"

