Al-Mutawa, ein 37 Jahre alter Angreifer vom Qadsia SC in der kuwaitischen Hauptstadt, absolvierte sein bis dato letztes Länderspiel im zurückliegenden Juni gegen den Sudan.

Sein Debüt gab Ronaldo vor 19 Jahren in einem Testspiel gegen Kasachstan (1:0). In den 196 Begegnungen erzielte der Mann aus Funchal 118 Tore und steuerte 43 Vorlagen bei.

Zudem absolvierte der momentan vereinslose Angreifer in Katar sein 22. Spiel bei einer Weltmeisterschaft.

Damit ließ er den Argentinier Diego Maradona, den Polen Wladyslaw Zmuda (Polen) sowie Uwe Seeler hinter (je 21).

In Doha kam der 37 Jahre alte Angreifer gegen Marokko (0:1) in der 51. Minute in die Partie. Mit 25 Einsätzen führt weiterhin Lothar Matthäus vor Miroslav Klose und Lionel Messi (je 24).