"Was guckst du so, Dummkopf?", giftete Messi während eines TV-Interviews vor laufenden Kameras in Richtung Oranje-Angreifer Wout Weghorst.

"Die Nummer 19 von ihnen, die reinkam, hat gleich angefangen zu provozieren", begründete der argentinische Superstar seinen emotionalen Ausbruch.

Eben jene Nummer 19, Weghorst, hatte Messi und seine Teamkollegen mit einem späten Doppelpack (83./90.+11) ins Elfmeterschießen gezwungen. Dabei sah der zweimalige Weltmeister nach Treffern von Nahuel Molina (35.) und dem sechsmaligen Weltfußballer (73./FE) bereits wie der sichere Sieger aus.

Weghorst wollte die verbale Attacke des PSG-Stars jedoch nicht so stehen lassen und schilderte seine Sicht der Dinge.

"Ich wollte ihm nach dem Spiel die Hand geben. Ich habe großen Respekt vor ihm als Fußballer", erklärte Weghorst in der Mixed-Zone.

Allerdings habe Messi seine Hand weggeschmettert und nicht mit ihm sprechen wollen. "Mein Spanisch ist nicht so gut, aber seine Worte waren nicht respektvoll. Es ist wirklich enttäuschend", zeigte sich der 30-Jährige ernüchtert.

Weghorst war jedoch bei Weitem nicht der Einzige, den sich Messi nach der Partie im Lusail Iconic Stadium vorknöpfte.

Besonders Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz bekam vom 35-Jährigen sein Fett weg . "Die FIFA muss das untersuchen. Sie können so einen Schiedsrichter nicht für so ein Spiel ansetzen. Er ist nicht auf der Höhe", schimpfte Messi bei "TyC Sports" und führte weiter aus: "Ich bin sehr wütend. Die Leute haben gesehen, was passiert ist. Ich glaube nicht, dass es so enden sollte. Wir hatten vor dem Spiel Angst, weil wir wussten, wer er ist."