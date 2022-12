Luka Modric, Harry Kane, Thibaut Courtois: Diese drei Spieler räumten bei der WM 2018 in Russland die begehrten Einzel-Trophäen ab. Modric gewann den "Golden Ball" als bester Spieler des Turniers, Courtois konnte sich in der Kategorie "Golden Glove" als bester Torhüter durchsetzen und England-Stürmer Kane ergatterte den "Golden Boot" als erfolgreichster Torschütze.

Die begehrteste Trophäe ist die der "Golden Ball". Der diesjährige Gewinner trägt sich in eine Liste mit Legenden wie Diego Maradona (1986), dem brasilianischen Ronaldo (1998), Zinedine Zidane (2006) und dem siebenmaligen Weltfußballer Lionel Messi (2014) ein. Als einziger Deutscher konnte Oliver Kahn bei der WM 2022 in Südkorea das seltene Stück ergattern.

Jener Oliver Kahn gewann ebenfalls den "Golden Glove"-Award (damals Lev Yashin Award) an gleicher Stelle in Südkorea. Weitere Gewinner sind Gianluigi Buffon (2006), Iker Casillas (2010) und Manuel Neuer beim WM-Triumph 2014 in Brasilien. Bei der letzten Weltmeisterschaft konnte sich Thibaut Courtois den Titel sichern.

Den "Golden Boot"-Award sichert sich der Spieler mit den meisten Toren bei einer WM. Zu den deutschen Gewinnern dieses Pokals gehören Gerd Müller (1970), Miroslav Klose (2006) und Thomas Müller (2010). Den Rekord mit den meisten Toren bei einer einzelnen Weltmeisterschaft hält Just Fontaine, dem bei der WM 1958 in Schweden erstaunliche 13 Tore gelangen. Letztmaliger Gewinner ist Harry Kane, der in 2018 in Russland 6 Tore erzielte.

Die Gewinner der drei Trophäen im Überblick:

"Golden-Ball"-Gewinner*

Spieler WM Paolo Rossi (ITA) 1982 Diego Maradona (ARG) 1986 Salvatore Schillaci (ITA) 1990 Romário (BRA) 1994 Ronaldo (BRA) 1998 Oliver Kahn (GER) 2002 Zinedine Zidane (FRA) 2006 Diego Forlán (URU) 2010 Lionel Messi (ARG) 2014 Luka Modrić (CRO) 2018

*Die aktuelle Auszeichnung wurde erst bei der Weltmeisterschaft 1982 offziell eingeführt

"Golden-Ball"-Award Fotocredit: Adidas

"Golden-Foot"-Gewinner

Spieler WM Guillermo Stábile (ARG) 1930 Oldřich Nejedlý (CZE) 1934 Leônidas (BRA) 1938 Ademir (BRA) 1950 Sándor Kocsis (UNG) 1954 Just Fontaine (FRA) 1958 Sechs Spieler mit vier Toren 1062 Eusébio (POR) 1966 Gerd Müller (GER) 1970 Grzegorz Lato (POL) 1974 Mario Kempes (ARG) 1978 Paolo Rossi (ITA) 1982 Gary Lineker (ENG) 1986 Salvatore Schillaci (ITA) 1990 Hristo Stoichkov (BUL), Oleg Salenko (RUS) 1994 Davor Šuker (CRO) 1998 Ronaldo (BRA) 2002 Miroslav Klose (GER) 2006 Thomas Müller (GER) 2010 James Rodríguez (COL) 2014 Harry Kane (ENG) 2018

"Golden-Foot"-Award Fotocredit: Adidas

"Golden-Glove"-Gewinner

Spieler WM Michel Preud'homme (BEL) 1994 Fabien Barthez (FRA) 1998 Oliver Kahn (GER) 2002 Gianluigi Buffon (ITA) 2006 Iker Casillas (ESP) 2010 Maunel Neuer (GER) 2014 Thibaut Courtois (BEL) 2018

"Golden-Glove"-Award Fotocredit: Adidas

