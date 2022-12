Was für ein Drama! Das WM-Viertelfinale zwischen Argentinien und der Niederlande schien bereits entschieden, die Albiceleste führte nach Toren von Nahuel Molina (35.) und Superstar Lionel Messi (73.) bereits 2:0, ehe der Ex-Wolfsburger Wout Weghorst die Bühne betrat.

Der Angreifer erzielte zunächst per Kopf den Anschluss (83.), in der elften Minute der Nachspielzeit veredelte er eine sehenswerte Freistoß-Variante zum Ausgleich. Im Elfmeterschießen setzten sich schließlich dennoch die Südamerikaner durch. Auch, weil sie sich auf Torhüter Emiliano Martínez verlassen konnten. Der Schlussmann von Aston Villa parierte zwei Strafstöße.

Zum Mann des Spiels wurde dennoch Messi gewählt. Der Ausnahmekönner von Paris Saint-Germain hatte einmal mehr den viel zitierten Unterschied gemacht, nicht nur sowohl im Spiel als auch im Elfmeterschießen getroffen, sondern auch Molinas Führungstor herausragend vorbereitet.

Während La Pulga einmal mehr positiv herausstach, wurde der spanische Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz mit reichlich Kritik konfrontiert.

Drei Dinge, die auffielen.

1.) Ein Außerirdischer zwischen 21 Menschen

Messis größter Traum, der Gewinn des goldenen WM-Pokals, lebt weiter. Er lebt auch, weil der siebenmalige Ballon-d'Or-Sieger selbst einen entscheidenden Teil dazu beitrug. La Pulga schwebte über den Platz, ließ Gegenspieler um Gegenspieler aussteigen, bewies gute Übersicht und übernahm Verantwortung.

Sein No-Look-Pass, der Molinas Treffer einleitete, war ein fußballerisches Kunstwerk. Perfekt temperiert, perfekte Raumanalyse. Außerirdisch. Auch im Anschluss war er es, der das Offensivspiel der Argentinier schulterte. Messi verbuchte mit sechs Torschüssen genau so viele Abschlüsse wie alle Elftal-Spieler zusammen. Zudem gab er die meisten Torschussvorlagen.

Lionel Messi Fotocredit: Getty Images

Bereits im Spiel versenkte er einen Elfmeter sicher, im entscheidenden Duell vom Punkt schnappte er sich – anders als sein PSG-Kumpel Neymar wenige Stunden zuvor – als Erster die Kugel und brachte sie abermals im niederländischen Kasten unter. Der Kapitän hatte Verantwortung übernommen. Auch dann, als der Anschein geweckt wurde, das Momentum sei auf der Seite der Europäer.

"Es ist unglaublich, man kann das nicht in Worte fassen. Wir haben am Ende gelitten", sagte Messi nach dem Spiel. Er ergänzte: "Anfangs lief es gut und wir dachten, wir seien durch. Aber es ist nunmal ein Viertelfinale. Schlussendlich haben wir es doch geschafft. Wir haben Lust, zu gewinnen."

Ganz besonders große Siegeslust verspürt vor allem Messi, das Alien zwischen all den Menschen.

2.) Poker-Dealer Lahoz verliert den Überblick

Poker-Dealer sind professionelle Kartengeber, ein Fußball-Schiedsrichter manchmal auch. Das bewies der Unparteiische Antonio Lahoz am Freitagabend beim WM-Klassiker zwischen der Oranje und Albiceleste. 15 Gelbe Karten zückte der Spanier während der Partie – und stellte damit einen neuen WM-Rekord auf.

Das Spiel entglitt dem 45-Jährigen von Minute zu Minute mehr, immer wieder eckten die beiden Mannschaften heftig aneinander, regelmäßig kam es zu Rudelbildungen, Lahoz' Pfiffe und das Bemühen um Beruhigung muteten eher hilfslos denn rigoros an.

Kritik äußerten im Anschluss vor allem die Argentinier. Weniger aufgrund der Kartenflut, sondern wegen Lahoz' Entscheidung, im zweiten Durchgang eine Nachspielzeit von zehn Minuten festzulegen. "Er hat zehn Minuten Nachspielzeit gegeben. Er wollte, dass sie den Ausgleich erzielen", wetterte Torhüter Emiliano Martínez nach der Partie.

Lionel Messi und Antonio Mateu Lahoz Fotocredit: Getty Images

Messi, der eigentlich "nicht über den Schiedsrichter sprechen" wollte, schimpfte im Gespräch mit "TyC Sports": "Ich bin sehr wütend. Ich glaube nicht, dass es so enden sollte. Wir hatten vor dem Spiel Angst, weil wir wussten, wer er ist." Er ergänzte: "Die FIFA muss das untersuchen. Sie können solch einen Schiedsrichter nicht für dieses Spiel ansetzen. Er ist nicht auf der Höhe."

Auch der ehemalige Nationalspieler Sergio Agüero schoss gegen den Referee: "Dieser Schiedsrichter mag es, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Mein Gott." DFB-Schiedsrichter Patrick Ittrich befand bei "MagentaTV": "Wenn ich ein Schiedsrichter bin mit sehr viel Außendarstellung muss ich irgendwann eine Planke setzen. Diesen Moment hat er versäumt. Aus diesem Grund ist ihm das Spiel aus der Hand geglitten. Er hatte nicht seinen besten Tag."

3.) Ein Geniestreich bleibt am Ende unbelohnt

WM-Viertelfinale. Elfte Minute der Nachspielzeit. Freistoß aus aussichtsreicher Position. Die letzte Chance, das Aus abzuwenden. Nicht unbedingt die perfekte Situation, um den Experimentekoffer hervorzuholen, sollte man zumindest meinen.

Teun Koopmeiners und Weghorst waren aber ganz offensichtlich anderer Meinung. Anstatt den Ball über die Mauer zu zirkeln oder wuchtig in Richtung Torwarteck zu befördern, legte Koopmeiners ihn am argentinischen Wall vorbei in Weghorsts Lauf. Der Mittelstürmer von Besiktas schob kaltschnäuzig ein. Der zweite Treffer des Jokers.

Novum für die Elftal, noch nie war einem Einwechselspieler bei einem großen Turnier ein Doppelpack gelungen. Belohnt wurde der Geniestreich, der Argentinien ins Mark traf, allerdings nicht. Zwar behielten Weghorst und Koopmeiners auch im Elfmeterschießen die Nerven, die Fehlschüsse von Virgil van Dijk und Steven Berghuis sorgten schließlich für das Oranje-Aus.

