In einer ausgeglichenen Anfangsphase zwischen beiden Titelaspiranten verbuchte Weltmeister Frankreich durch Olivier Giroud den ersten Abschluss, sein Kopfball war für Jordan Pickford aber noch kein Problem (11.).

Zum unlösbaren Problem für den englischen Keeper wurde wenige Minuten später aber ein Distanzschuss von Aurélien Tchouaméni. Der Real-Youngster bekam die Kugel vor dem Strafraum von Antoine Griezmann und zog aus 26 Metern einfach mal ab. Die Kugel drehte sich unangenehm nach außen weg und schlug mit 108 km/h links unten ein (17.).

Mit der Führung im Rücken überließ Frankreich das Spielgerät anschließend bereitwillig den Three Lions, die durch Kapitän Harry Kane zu zwei gefährlichen Gelegenheiten kamen. Der Tottenham-Angfreifer scheiterte aber je einmal aus kurzer und einmal aus größerer Distanz an seinem glänzend reagierenden Spurs-Teamkollegen Hugo Lloris im französischen Tor (22./29.).

Kurz nach der Pause behielt Kane im Privatduell mit Lloris im dritten Anlauf schließlich die Oberhand: Nach Foul von Torschütze Tchouaméni and Bukayo Saka verwandelte Englands Kapitän den fälligen Strafstoß sicher halbhoch in die linke Ecke (54.). England blieb das aktivere Team und hatte in der 70. Minute Pech, dass Harry Maguires Kopfball nach Freistoßflanke von Jordan Henderson nur den linken Außenpfosten touchierte (70.).

Mitten in die englische Drangphase fiel fast aus dem Nichts die erneute Führung Frankreichs. Griezmann durfte von links ungestört flanken und fand am Fünfer Giroud, der vor Maguire zum Kopfball kam. Abgelenkt von der Schulter des englischen Innenverteidigers landete die Kugel zum 2:1 im Netz (78.).

Doch England sollte noch die eine große Chance zum Ausgleich bekommen. Nach unnötigem Rempler von Theo Hernández gegen den eingewechselten Mason Mount entschied der an diesem Abend fahrige brasilianische Schiedsrichter Wilton Pereira Sampaio nach "On-Field-Review" erneut auf Strafstoß. Doch Kane versagten dieses Mal die Nerven vom Punkt, sein strammer Schuss rauschte knapp über die Latte (84.).

Weil auch Marcus Rashfords Freistoß mit der letzten Aktion des Spiels knapp über den Querbalken rauschte (90.+11), darf Weltmeister Frankreich weiter von der Titelverteidigung träumen.

Die Stimmen:

Olivier Giroud (Frankreich): "Das war ein außergewöhnlicher Abend, wir haben als Mannschaft gut gearbeitet. Wir haben immer an uns geglaubt - ich wusste, dass meine Chance kommen würde. Ich bin unglaublich stolz auf das Team."

Die Stimmen:

Das fiel auf: Griezmann stiehlt Mbappé die Show

Während Superstar Kylian Mbappé über die gesamte Spielzeit blass blieb und nur einen ungefährlichen Torschuss abgab, trumpfte Frankreichs Freigeist Antoine Griezmann mit zwei Vorlagen groß auf. Immer wieder löste sich Griezmann klug der Bewachung seiner Gegenspieler und bot sich schlau in den Zwischenräumen an. Dabei profitierte Griezmann auch von der Sonderbewachung Mbappés, für den die Engländer neben Kyle Walker auch immer einen zusätzlichen Mittelfeldspieler abstellten.

Für einen Offensivspieler überragende 88 Prozent Passquote unterstreichen die nahezu fehlerfreie Vorstellung des französischen Maestros ab. Griezmann hat nun 28 Torvorlagen für Frankreich auf dem Konto - mehr als jeder andere Franzose in den vergangenen 50 Jahren (Thierry Henry und Zinedine Zidane stehen bei 26 Assists für die Équipe Tricolore).

Die Statistik: 19

Im Alter von 19 Jahren und 164 Tagen ist Jude Bellingham der jüngste Engländer, der jemals bei einem WM-Viertelfinale in der Startelf stand. Den bisherigen Rekord hatte Wayne Rooney mit 20 Jahren und 250 Tagen seit der WM 2006 inne.

