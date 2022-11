Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit musste Noussair Mazraoui auf dem Feld mit einem Eisbeutel an der linken Hüfte behandelt werden.

Die Blessur hatte sich der 25-Jährige wenige Minuten zuvor bei einem Kopfball zugezogen, bei dem er fast das 1:0 für Marokko erzielt hätte. Der Nationalspieler fiel dabei dermaßen unglücklich auf die Seite, dass er sich verletzte.

So wurde Mazraoui wenig später in der 61. Minute ausgewechselt und mit der Trage vom Platz gebracht. Für den Bayern-Profi kam Yehia Attiyallah in die Partie.

Am Ende trotzte Marokko dem Vizeweltmeister im al-Bayt-Stadion von al-Chaur ein achtbares und verdientes 0:0 ab.

