Vizeweltmeister Kroatien tat in der ersten Hälfte lange Zeit schwer, gegen die konzentriert verteidigenden Marokkaner zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen. Wohlwissend um die fußballerische Qualität des Gegners blieb ein Distanzschuss von Ivan Perisic aus 28 Metern lange die einzige gute Abschlussaktion der Kroaten (17.).

Marokko deutete offensiv zwar immer wieder sein Potential an, kam bis auf einen harmlosen Abschluss von Achraf Hakimi in der Anfangsphase (13.) aber nur in Ansätzen gefährlich vor das gegnerische Tor.

In der Nachspielzeit von Durchgang eins bewahrte zunächst Torwart Bono sein Team mit einer starken Parade gegen Nikola Vlasic vor dem Rückstand (45.+1), kurz darauf rauschte ein fulminanter Schuss von Kroatiens Kapitän Luka Modric aus 17 Metern knapp über die Latte (45.+2).

Kurz nach der Pause durfte sich auch Kroatiens Schlussmann Dominik Livakovic auszeichnen, als er zunächst einen schwierigen Kopfball von Bayern-Verteidiger Noussair Mazraoui aus kurzer Distanz parierte (51.) und wenig später einen flatternden Distanzkracher von Hakimi mit etwas Mühe abwehrte (65.).

Für Bayern-Verteidiger Mazraoui war das Spiel kurz nach seiner Abschlussaktion beendet. Der Außenverteidiger fiel bei seinem Kopfball unglücklich auf die Hüfte und musste kurz darauf mit der Trage abtransportiert werden (59.).

Die Kroaten fanden auch im zweiten Durchgang kaum spielerische Lösungen und sorgten – wenn überhaupt – nach ruhenden Bällen für Gefahr. Nach einer Freistoßflanke von Modric war es Marokko-Angreifer Youssef En-Nesyri, der den Ball mit dem langen Bein nur knapp über das eigene Tor lenkte und mit diesem Beinahe-Eigentor für Kroatiens gefährlichsten Abschluss in Hälfte zwei sorgte (71.).

In der Schlussphase ließen sich die tiefstehenden Marokkaner nicht mehr locken und brachten das Remis gegen offensiv enttäuschende Kroaten mühelos ins Ziel.

Das fiel auf: Pfiffe nach Spielschluss

Nach Abpfiff machten die Zuschauer im Stadion ihrem Unmut ob der schwachen Darbietung beider Mannschaften Luft. Das dritte 0:0 bei der laufenden WM in Katar war mit Sicherheit das schwächste und bot den Fans auf den Rängen nur selten Grund zur Ekstase.

Biedere Kroaten agierten mit Ball viel zu statisch und ideenlos, Marokko ließ beim finalen Pass immer wieder die Genauigkeit vermissen. Ein Blick auf den Wert der „Expected Goals“ untermauert die Chancenarmut im Spiel: Kroatiens xG-Wert (0,66) lag nur geringfügig über dem von Marokko (0,35).

