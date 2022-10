"Niclas macht einen sehr guten Job bei Werder Bremen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber was er macht, hat Hand und Fuß", sagte Flick.

Füllkrug liegt mit acht Treffern an der Spitze der Torjägerliste der Bundesliga. Flick hatte den Bremer bei Werders 2:1-Sieg bei der TSG Hoffenheim am Freitagabend persönlich unter die Lupe genommen

Neben Füllkrug darf auch Mats Hummels auf eine WM-Teilnahme hoffen. "Ich freue mich, dass Mats in so guter Form ist. Wir sind in engem Austausch", sagte Flick.

2014 wurde Hummels mit Deutschland Weltmeister, Hansi Flick war seinerzeit Co-Trainer unter Joachim Löw.

