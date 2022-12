Das zeigt ein mehr als vier Jahre altes Video, das nach dem dramatischen Ende der englischen WM-Mission abermals durchs Netz geisterte.

Damals sollte Rugby-Star Jonny Wilkinson im Rahmen der "BBC"-Wohltätigkeitsveranstaltung "Sport Relief" Kane zeigen, "wie man eine WM gewinnt".

Beaufsichtigt wurde die Lehrstunde auf dem Fußballplatz von Comedian John Bishop.

Den Clip gibt es hier zu sehen:

Kane erlernt den "richtigen" Elfmeter

Kane trat also vom Punkt an - und haute den Ball links unten sicher ins Netz. Doch Wilkinson, dessen goldener Kick England 2003 zum Rugby-Champion gemacht hatte, schimpfte: "Nein, nein, du machst alles falsch!"

Dass Kane protestierte ("Aber er war doch drin!"), ficht ihn nicht an.

Wilkinson schritt zur Tat und haute das Leder übers Tor. "So geht das!" Kane bemängelte: "Aber der ging doch meilenweit drüber!?"

"Naja", meinte Wilkinson, "auf diese Weise habe ich die WM mit England gewonnen..." Also trat Kane erneut an - und jagte den Ball unter dem Applaus von Wilkinson in die Wolken. "Viel besser, Harry. So geht das!" - "Sicher?" - "Yeah!"

Ob sich Kane am Samstagabend gegen Frankreich an jene nicht ganz ernst gemeinte Lehrstunde erinnert hat, sei dahingestellt. Zum ersehnten WM-Titel führte sie jedenfalls nicht.

(SID)

Frankreich-Coach Deschamps: "Wir hatten die richtige Antwort"

