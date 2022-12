Das Bild von Manuel Neuer im Krankenbett löste bei den Bayern-Bossen Bestürzung aus - daran änderte auch der hochgereckte Daumen des frisch operierten Kapitäns nichts.

Klubchef Oliver Kahn reagierte "schockiert" auf das Saison-Aus des Nationaltorhüters nach einem Skiunfall, für Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist es einfach nur "fürchterlich".

Die Führungsetage um den beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen weilenden Trainer Julian Nagelsmann verband nach dem Unterschenkelbruch von Neuer die bange Frage: Wer soll die Nummer eins auf der Triple-Jagd bloß ersetzen?

Vertraut der deutsche Rekordmeister wie zuletzt auf Routinier Sven Ulreich? Wie aussichtsreich ist eine vorzeitige Rückholaktion des an die AS Monaco ausgeliehenen Alexander Nübel? Ist der kroatische WM-Held Dominik Livakovic eine Option ? Kahn und Co. schwiegen dazu zunächst.