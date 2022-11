Es geht jedoch "um ein wunderschönes Fußball-Ereignis", merkte der 70-Jährige an. Hoeneß gab jedoch auch zu: "Natürlich gibt es dort Probleme, die werden von unseren Spielern auch angesprochen."

Diese Probleme, die der ehemalige Bayern-Boss nicht näher benannte, müssten allerdings "mittelfristig gelöst werden. Aber wir lösen sie nicht, indem wir nicht dorthin fahren."

Ad

Die Diskussion der vergangenen Monate in Deutschland sei für ihn daher "nicht in Ordnung. Es geht um Fußball."

WM Maniokmehl als Spezial-Zutat: Neymar und Co. hungrig auf WM-Titel VOR EINER STUNDE

Die Vergabe der Weltmeisterschaft nach Katar hatte besonders in den letzten Wochen und Monaten scharfe Kritik hervorgerufen. Vielerorts wurde das arabische Land vor allem wegen des Umgangs mit Frauen, Gastarbeitern und der LGBTQI+-Gemeinschaft verurteilt und es wurde zum Boykott der WM-Spiele aufgerufen.

Hoeneß: "FIFA war eine Mafia"

Die WM-Vergaben durch den Weltverband FIFA kritisierte Hoeneß hingegen klar. "Das ganze System der Vergabe von großen Sportereignissen in den letzten 50 Jahren ist total zu überarbeiten. Oder glaubt irgendjemand, dass irgendeine Olympiade ohne Bestechung in irgendeinem Land gelaufen ist? Bei der FIFA muss ausgemistet werden, keine Frage", erklärte der Bayern-Ehrenpräsident.

In diesen Fällen werde aber "nicht immer nur deutsches Recht angewandt. Das war jahrelang eine Mafia, die sich das alles gegenseitig zugeschoben hat." Doch Hoeneß sieht auch Lichtblicke. "Jetzt gibt es die Möglichkeit der Transparenz, durchs Internet, durchs FBI, weil die USA beteiligt waren, Dinge ans Tageslicht zu bringen", so der ehemalige deutsche Nationalspieler, der selbst bei der WM 1974 in Deutschland teilnahm.

Der Fußball dürfe dabei aber "nicht vergessen werden. Auch die FIFA hat sich verändert. Ich kann ihnen Namen nennen von vier oder fünf Personen, die jetzt nicht mehr da sind. Weil sie im Gefängnis sitzen oder ihre Posten verloren haben."

Das könnte Dich auch interessieren: FIFA rudert zurück: Kein Bier in WM-Stadien - Budweiser reagiert und löscht Tweet

Spieler im Fokus: Kylian Mbappé - der Erbe von Messi und Ronaldo

WM FIFA-Entschädigungen: ManCity und Bayern kassieren am meisten VOR 2 STUNDEN