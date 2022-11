Das Gerangel um die Plätze in der Startelf sei mit Blick auf die hohen Ziele bei der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) "genau das, was wir auch brauchen", betonte Gündogan: "Über allem steht, dass sich jeder seiner zugeteilten Rolle bewusst ist, und da gehört manchmal auch der Ärger oder die Frustration dazu, wenn man gerade mal nicht auf dem Platz steht." Wichtig sei dann, "dass man sich auch mal unterordnen und sein Ego hinten anstellen kann".

Er selbst aber drängt in die Stammformation. "Klar habe ich den Anspruch zu spielen." Auch sei er sich seiner Verantwortung als einer der erfahrensten Spieler im WM-Aufgebot bewusst.

Es "wäre mir eine Ehre, die Leader-Rolle auszufüllen", die Bundestrainer Hansi Flick von ihm eingefordert hat, sagte der 32-Jährige.

"Für mich bedeutet Führung, dass man mit gutem Beispiel vorangeht", meinte Gündogan vor seiner zweiten WM. Dies geschehe aber "nicht immer mit Worten, sondern eher mit Taten".

Gündogan schwärmt von Götze

Lobende Worte hatte Gündogan darüber hinaus für seinen Nationalmannschaftskollegen Mario Götze übrig.

"Ich habe mich extrem gefreut!", kommentierte er die Nominierung des 30-Jährigen in der "Bild" und ergänzte: "In meiner Karriere hat mich kein Spieler so auf dem Platz beeindruckt wie Mario mit 18 Jahren beim BVB - sein Talent zu sehen, war UNFASSBAR. Er hat die schwierigsten Bälle unter Bedrängnis kontrolliert, immer den richtigen Mitspieler gefunden und den perfekten Pass gespielt."

(mit SID)

