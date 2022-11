"Meine Frau ist hinter euch her. Sie wünschte, sie hätte diesen Typen. Ich habe mehr Bauch", sagte Herdman auf Nachfrage des Reporters der Zeitung.

Was war passiert? Nach der kanadischen Auftaktniederlage gegen Belgien (0:1) am vergangenen Mittwoch hatte Herdman den Satz "We Are going to f*** Croatia" (Wir werden Kroatien f*****) in der Ansprache an seine Mannschaft benutzt, wie er im TV-Interview danach bestätigte.

Daraufhin zeigte die Boulevardzeitschrift "24 sata" Herdman auf der Titelseite n splitternackt und mit Ahornblättern in Kanadas Landesfarben über Mund und Lendenbereich. Unter dem Foto titelte die Zeitung: "Du hast eine große Klappe. Hast du auch Eier?"

(SID)

