Er habe sich zuletzt sogar während Länderspielperioden mehrfach ins Krankenhaus begeben müssen. Dies habe er vor seinen niederländischen Nationalspielern jedoch verheimlicht.

"Ich musste es heimlich in der Nacht tun. Ich wollte es ihnen nicht sagen, weil ich Angst hatte, es könne sich auf ihre Leistungen auswirken", sagte der Bondscoach bei "RTL".

Insgesamt habe er 25 Bestrahlungen hinter sich, sagte van Gaal. "Ich konnte das Krankenhaus durch die Hintertür betreten und wurde gleich in ein Zimmer gebracht. Ich bin sehr gut versorgt worden", sagte er.

30/03/2022 AM 11:10

Inwieweit die Krebserkrankung für ihn lebensbedrohlich ist oder wie sie sich auf seine weitere Karriere als Bondscoach auswirken könnte, sagte van Gaal indes nicht.

Er sei jedoch gewillt, die Niederlande bei der Weltmeisterschaft (21. November bis 18. Dezember) als Trainer anzuführen, sagte er. Van Gaals Aussage nach bestehe bei Prostatakrebs eine gute Heilungschance. "Wenn man stirbt, dann oft wegen anderer Vorerkrankungen", erzählte er.

Kommende Woche wird eine Dokumentation über die Karriere des schillernden Coaches in den Niederlanden veröffentlicht.

Van Gaal ist derzeit bereits zum dritten Mal niederländischer Nationaltrainer. Bei der WM 2022 wurde die Niederlande in Gruppe A Gastgeber Katar sowie Ecuador und dem Senegal zugelost.

Noch am vergangenen Dienstag hatte van Gaal im Länderspiel der Elftal gegen Deutschland in Amsterdam (1:1) trotz einer Corona-Infektion an der Seitenlinie gestanden.