"Es kann passieren, dass man das erste Spiel verliert. Das haben wir bei der WM in Südafrika auch – und trotzdem sind wir Weltmeister geworden. Manchmal ist das gut. Man muss reagieren und kann dann eine bessere Leistung zeigen", meinte der 34-Jährige.

Seine Favoriten seien daher schon wie zu WM-Beginn Argentinien und Deutschland. Auch die Südamerikaner verloren ihren Auftakt gegen Saudi-Arabien nach anfänglicher Führung (1:2)

Die deutsche Mannschaft schreibt Martínez dennoch nicht ab: "Die Leute in Deutschland, auch die Medien, haben viel kritisiert. Aber sie müssen in ihre Idee und Hansi als Trainer vertrauen. Die erfahrenen Spieler müssen den jungen Spielern helfen, das wird wichtig für die nächsten Spiele."

Martínez: "Für Deutschland ist es ein Finale"

"In Spanien sagen alle schon, wir werden Weltmeister, weil wir dieses eine gute Spiel gemacht haben", berichtete der neunmalige deutsche Meister mit einem Augenzwinkern. Die Spanier müssten aber "ruhig bleiben, es ist ein langes Turnier. Aber wenn so ein Ergebnis kommt, dann ist die Euphorie groß."

Er gehe ohnehin davon aus, dass ein solches Spiel schwer zu wiederholen sei: "Costa Rica ist eine schwache Mannschaft im Turnier. Aber sie werden wieder versuchen, mit dieser Idee zu spielen." Das Duell mit Deutschland (Sonntag, ab 20:00 Uhr im Liveticker ) werde "ein Kampf. Der Schlüssel wird sein, wer den Ball besser halten kann. Für Deutschland ist das jetzt ein Finale."

Sie müssten "unbedingt gewinnen. Das macht es schwer für Spanien, weil Deutschland eine gute Mannschaft hat. Hansi ist ein guter Trainer, der genau weiß, was gegen Japan nicht funktioniert hat", so Martínez. Der Spanier spielte von 2012 bis 2021 beim FC Bayern und gewann unter anderem zwei Mal die Champions League. Zuletzt stand Martínez bei Qatar SC in der katarischen ersten Liga unter Vertrag.

