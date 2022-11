"Ob in einer Dreier- oder Viererkette sei dahingestellt." Auf diese Art "gewinnst du einen überragenden Spieler im Mittelfeld". Flick aber schließt aus, Kimmich bei der WM als Außenverteidiger einzusetzen und sieht den Münchner als Mittelfeld-Boss.

Auch für Ballack ist Kimmich "aus der Mannschaft nicht wegzudenken". Weil sich der 27-Jährige in den Dienst der Mannschaft stelle, könne er aber "über außen kommen". Zumal Flick in Ilkay Gündogan, Leon Goretzka oder Jamal Musiala für das Zentrum genügend Stars habe, "die top in Form sind und es verdient haben zu spielen. Es wäre schade, wenn einer auf der Bank sitzt".

Damit würde sich auch die Frage klären, ob Gündogan oder Goretzka neben Kimmich im zentralen Mittelfeld auflaufen soll. Dazu hat Ex-Nationalspieler Sami Khedira eine eindeutige Meinung.

Der Weltmeister von 2014 sprach sich gegenüber der Funke Mediengruppe für einen Stammplatz von Leon Goretzka im deutschen Team bei der Weltmeisterschaft in Katar aus. Der 27-Jährige von Bayern München solle auf einer der beiden defensiven Mittelfeld-Positionen den Vorzug vor Kimmich oder Gündogan erhalten.

Khedira fordert Goretzka in Startelf

"Leon bringt etwas mit, das den beiden vielleicht ein wenig fehlt: Körperlichkeit", sagte der Weltmeister von 2014 im Vorfeld der Auftaktpartie der DFB-Elf gegen Japan am Mittwoch.

"Ich erlaube mir die Meinung, dass Jo Kimmich und Ilkay Gündogan zwar beides fantastische Fußballer, mir aber ein wenig zu ähnlich sind", führte Khedira aus und betonte die Wichtigkeit der Sechser-Position, die der 77-fache Nationalspieler seinerzeit selbst bekleidet hatte: "Mit ihr steht oder fällt das ganze Konstrukt."

Den WM-Titel traut der 35-Jährige dem deutschen Team in diesem Jahr nicht unbedingt zu: "Das Halbfinale ist auf alle Fälle drin und mit dieser Mannschaft ein realistisches Ziel. Alles darüber hinaus wäre Bonus", so Khedira, der Brasilien als Top-Favoriten bezeichnete.

