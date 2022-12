Auch mit seiner Frau und Bundestrainer Hansi Flick werde er sich "besprechen, was der Plan ist und dann werde ich mich dazu konkret äußern", erklärte Müller.

Direkt nach dem Match habe er in dem Interview einfach "seinen Emotionen freien Lauf" gelassen, betonte der 33-Jährige, der gegen Costa Rica (4:2) sein insgesamt 121. Länderspiel absolvierte.

Zuvor hatte Müller das erneute Vorrundenaus bei einer WM nach 2018 in der "ARD" Revue passieren lassen und sich direkt an die deutschen Fans gewandt

"Es ist eine absolute Katastrophe. Ich weiß auch nicht genau, wie es weitergeht. Falls das mein letztes Spiel für Deutschland gewesen sein sollte, möchte ich noch ein paar Worte an die Fans richten, die mich jahrelang unterstützt haben", so der Münchener unter anderem.

Müller überlegt, Neuer macht weiter

Er habe alles "mit Liebe getan, da könnt ihr euch sicher sein. Alles Weitere muss ich jetzt erst einmal sehen." Bayern- und Nationalmannschaftskollege Manuel Neuer schloss hingegen einen eigenen Rücktritt nach dem desaströsen WM-Turnier der deutschen Mannschaft aus: "Solange ich eingeladen werde und meine Leistung zeige, kann ich das ausschließen."

Müller hatte sein Nationalmannschaftsdebüt am 3. März 2010 beim 0:1 gegen Argentinien gefeiert. Seither erzielte der Angreifer in 121 Spielen 44 Tore und legte 40 weitere auf. 2014 wurde Müller in Brasilien mit dem DFB-Team Weltmeister.

