Am Sonntag veröffentlichte der US-TV-Sender "Fox" auf Twitter ein Video, auf dem ein Mann zu sehen ist, der Brasiliens Superstar Neymar sehr ähnlich sieht und von Menschen umlagert wird.

Der "falsche" Neymar läuft durch die Straßen von Doha und wird offensichtlich von einigen Fans für den "echten" Neymar gehalten.

Ad

"Fox" löste den Fall wenig später selbst auf.

WM Bruno und Ronaldos Haare treffen - Portugal im Achtelfinale VOR EINER STUNDE

"Wir wurden erwischt. Neymar hat einen sehr überzeugenden Doppelgänger", twitterte der Sender, versehen mit zwei Lach-Emojis.

Neymar-Doppelgänger trägt Ohrring und hat bandagierten Knöchel

Doch offenbar haben nicht alle Fans in Katar mitbekommen, dass da ein Double des verletzten Brasilianers sein Unwesen treibt. Während des Spiel zwischen der Seleção und der Schweiz (1:0) spazierte der "falsche" Neymar auf die Tribüne und zog erneut die ganze Aufmerksamkeit auf sich.

Viele Zuschauer zückten ihre Handys und machten Selfies mit dem Doppelgänger, der es aber auch perfekt versteht, sich in Szene zu setzen.

Er trägt nicht nur den gleichen Ohrring wie Neymar, sondern ließ sich auch für alle sichtbar den linken Knöchel bandagieren. Bekanntlich laboriert Neymar seit dem Spiel der Brasilianer gegen Serbien (2:0) an einer Knöchelverletzung.

Neymars Doppelgänger mit Knöchelverletzung auf der Tribüne Fotocredit: Imago

Neymar schläft in der Physiotherapie

Gegen die Schweiz fehlte der 30-Jährige bereits und auch für das Spiel gegen Kamerun am kommenden Freitag wird Neymar voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen.

Sein Mitspieler Marquinos gab an, dass Neymar "in der Physiotherapie schläft und sich 24 Stunden am Tag behandeln lässt".

Im Achtelfinale, für das sich der fünfmalige Weltmeister bereits qualifiziert hat, soll Neymar wieder spielen. Spätestens dann sollte sein Double ausgespielt haben.

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die aufflielen - Ohne Neymar fehlt Brasilien das Herz

"Herausragende Leistung": Co-Trainer Sorg nach DFB-Remis zufrieden

WM WM 2022 live: Wer überträgt Niederlande gegen Katar? VOR EINER STUNDE