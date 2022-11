Der Favorit aus den Niederlanden übernahm sofort das Kommando. So kombinierte sich die Mannschaft von Louis van Gaal immer wieder ansehnlich bis in den Strafraum des WM-Gastgebers, eine zwingende Tormöglichkeit erarbeitete sie sich dabei aber nicht.

Mitte der ersten Halbzeit platzte dann aber der Knoten bei der Elftal. Nach feinem Doppelpass mit Davy Klaassen fasste sich Cody Gakpo 15 Meter vor dem Tor ein Herz und traf flach ins rechte untere Eck (26.).

Anschließend wurde der Favorit immer passiver und überließ Katar immer häufiger den Ball. Der Gastgeber konnte aus dieser schwachen niederländischen Phase aber kein Kapital schlagen.

Kurz nach Wiederanpfiff erhöhten die Niederlande stattdessen auf 2:0. Nach Klaassen-Flanke von der rechten Seite scheiterte Memphis Depay noch aus kurzer Distanz an Torhüter Meshaal Barsham. Den Abpraller drückte dann aber Frenkie de Jong gedankenschnell über die Linie (49.).

Danach flachte die Partie allerdings einmal mehr deutlich ab. Die Elftal musste nicht mehr machen, Katar konnte nicht viel mehr auf den Platz bringen. So waren Torchancen Mangelware.

Mit Wechseln wollten beide Trainer nochmal für neuen Schwung sorgen. Und im Falle der Niederlande hätte das beinahe auch geklappt. Steven Berghuis, gerade erst für Depay eingewechselt, traf nach einer feinen Kombination mit Daley Blind ins leere Tor (68.). Der Treffer wurde nach Videobeweis aber vom Unparteiischen Bakary Papa Gassama aus Gambia wieder zurückgenommen. Gakpo hatte in der Entstehung des Tores ein Handspiel begangen.

In der Nachspielzeit traf Berghuis dann nochmal die Latte. Sein feiner Schlenzer aus 16 Metern halbrechts prallte vom Querbalken ab (90.+2).

So blieb es am Ende beim so glanzlosen wie verdienten 2:0-Erfolg, der für die Niederlande den Gruppensieg in Gruppe A bedeutet. Katar hingegen – das stand schon vorher fest – schied als schlechtester Gastgeber der Geschichte aus.

Die Stimmen:

Felix Sanchez (Trainer Katar): "Wir haben gegen ein großes Team gespielt. Unsere Spieler haben sich wirklich reingehängt, um ihnen die Stirn zu bieten. Aber dann kam das 1:0, leider. Aber die Spieler haben alles gegeben, das war für alle eine großartige Erfahrung. Ich hoffe, der Rest der WM gefällt den Fans. Die Leute sind hier, um Spaß zu haben an den nächsten Spielen."

Wirklich überzeugend war die Leistung der Niederlande heute nicht.

Das fiel auf: Der Shootingstar

Wie schon in den ersten beiden Gruppenspielen machte Cody Gakpo den Unterschied in der Nationalmannschaft der Niederlande aus. Zwar kehrte mit Memphis Depay der eigentliche Superstar gegen Katar in die Startaufstellung zurück, den einzigen Treffer in der ersten Halbzeit allerdings erzielte Gakpo. Und damit schrieb der 23-Jährige von der PSV Eindhoven Geschichte: Noch nie gelang es einem Niederländer in seinen ersten drei WM-Spielen jeweils ein Tor zu erzielen. Und dabei traf Gakpo übrigens sowohl mit dem linken Fuß, dem rechten Fuß als auch mit dem Kopf – das gelang zuvor nur Wesley Sneijder 2010.

Die Statistik: 0

Der wohl umstrittenste Gastgeber überhaupt legt mit 0 Siegen, 0 Punkten und nur einem einzigen erzielten Treffer den schlechtesten Auftritt in der Geschichte hin. Noch nie hat ein Gastgeberland kein einziges Spiel gewonnen, noch nie so viele Gegentore (7) kassiert.

