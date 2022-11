An einen Abschied von Inter denkt dieser aber nicht. "Sicher will ich irgendwann mal in der Bundesliga spielen. Aber mein Ziel ist es, mich bei Inter durchzusetzen", sagte Gosens.

"Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht angekommen bin. Beim täglichen Training sehe ich, dass ich das Niveau habe, um bei einem Top-Klub wie Inter den Durchbruch zu schaffen."

Ad

Der Außenstürmer hatte am Mittwoch beim 6:1-Sieg gegen Bologna sein erstes Liga-Tor für Inter erzielt.

Bundesliga Schalke vor Bayern: Nicht mit "Köttel in der Buxe" auflaufen VOR 2 STUNDEN

Am Sonntag spielt er gegen Atalanta Bergamo - das Team, bei dem er vier Jahre verbracht hat.

Das könnte Dich auch interessieren:Tadic führt Serbien beim WM-Déjà-vu in Katar an

(SID)

Flick erklärt: Darum ist Götze bei der WM dabei

WM Spenden von WM-Prämien? DFB nimmt FIFA in die Pflicht VOR 2 STUNDEN