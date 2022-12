Die Schweiz steht Kopf - und zum fünften Mal in Serie bei einer WM oder EM in der K.o.-Runde. Ein Riesenerfolg für die Eidgenossen, die gegen Serbien eine beeindruckende Leistung auf den Platz brachten und verdientermaßen das Ticket fürs Achtelfinale buchten.

Unter die Freude mischte sich allerdings auch Ärger.

Vor allem eine Szene aus der 66. Minute sorgte für Gesprächsstoff. Der Schweizer Kapitän Granit Xhaka lieferte sich ein hitziges Wortgefecht mit der serbischen Bank und ließ sich dabei zu seiner unschönen Geste hinreißen.

Der 30-Jährige griff sich in den Schritt, es kam zu einer Rudelbildung an der Seitenlinie. Die Emotionen kochten hoch.

Xhaka wurde von Schiedsrichter Fernando Andrés Rapallini im Unterschied zu Serbiens Ersatzkeeper Predrag Rajkovic (Gelb) zwar nicht bestraft, ist deshalb aber noch nicht auf der sicheren Seite.

Die FIFA prüft die Szene nach Informationen des Schweizer Radio und Fernsehens (SRF) offenbar. Der ehemalige Topschiedsrichter Manuel Gräfe erklärte derweil im "ZDF", dass man die Aktion durchaus mit einer Gelben Karte hätte ahnden können und nun im schlimmsten Fall sogar eine Sperre fürs Achtelfinale drohe.

"Man kann nur hoffen, dass es keine Konsequenzen gibt. Eine unnötige Szene", urteilte indes der ehemalige Schweizer Nationalspieler Benjamin Huggel im "SRF". Er rate aber davon ab, "ihn moralisch zu verurteilen, das kann passieren".

2014-Weltmeister Per Mertesacker wunderte sich indes im "ZDF", dass Xhaka nicht "gereift" sei. "Die Schweiz steht jetzt im Achtelfinale und will noch einen Schritt weitergehen. Dafür brauchen sie ihn aber."

Sportlich betrachtet zeigte der Kapitän gegen Serbien eine tadellose Leistung und wurde zum Man of the Match gekürt.

Natürlich riefen die Tumulte auf dem Platz Erinnerungen wach an die Vorfälle bei der WM vor vier Jahren in Russland. Damals kam es beim 2:1-Sieg der Schweizer gegen Serbien zum Eklat , weil Xhaka und Xherdan Shaqiri nach ihren Treffer mit den Händen den doppelköpfigen Adler, der die Flagge Albaniens ziert, zeigten. Eine unmissverständliche, politische Botschaft an die serbischen Anhänger, die die Spieler zuvor provoziert hatten.