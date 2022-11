Trotz des verletzungsbedingten Ausfalls von Superstar Sadio Mané boten die Senegalesen eine namhafte Startaufstellung auf. Neben den Innenverteidigern Kalidou Koulibaly (FC Chelsea) und Abdou Diallo (RB Leipzig) stellte Trainer Aliou Cissé Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest), Idrissa Gueye (FC Everton) und Nampalys Mendy (Leicester City) auf.

Bondscoach Louis van Gaal entschied sich im Tor für den auf Länderspielebene noch unerfahrenen Andries Noppert. In der Dreier-Innenverteidigung liefen neben Bayern-Star Matthijs de Ligt die Premier-League-Legionäre Virgil van Dijk (FC Liverpool) und Nathan Aké (Manchester City) auf. Im Angriff ersetzte Vincent Janssen (Royal Antwerp FC) den angeschlagenen Memphis Depay (FC Barcelona).

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit überraschten die Senegalesen durchaus mit ihrem frechen und offensiven Spiel. Nichtsdestotrotz agierte die Elftal in ihrem Angriffsspiel zielstrebiger und hatte auch die erste Torchance der Partie. Steven Bergwijn verpasste den Abschluss nach Zuspiel von Cody Gakpo um Zentimeter (4.).

Der Afrikameister versteckte sich jedoch nicht und attackierte viel über seine schnellen Flügelspieler. Diallo erwischte die Kugel nach Flanke von Kouyate aber nicht richtig (10.). Der auffällige Mané-Ersatz Ismaila Sarr setzte für Senegal nach und schloss aus der zweiten Reihe zu hoch ab (10.). Auch Oranje agierte bevorzugt über die Außenbahn, vor allem über Denzel Dumfries. Seine Flanke verwertete Daley Blind jedoch nicht (17.). Barcelona-Star Frenkie de Jong vergab freistehend die größte Chance der ersten Hälfte in der linken Strafraumhälfte (19.).

In der Folge flachte das Spiel etwas ab. Der Elftal fehlte die Spielidee und die Entschlossenheit gegen leidenschaftliche Senegalesen, welche die Niederlande gut in Schach hielten. Vor der Pause setzte Steven Berghuis einen Distanzschuss knapp über den Kasten von Mendy und Senegals Sarr sorgte mit einer scharfen Hereingabe für Gefahr im Strafraum der Niederlande (41.).

Im ereignisarmen zweiten Durchgang zeigte sich das Team von Bondscoach van Gaal bemüht, Offensivaktionen zu kreieren. Dabei kam jedoch wenig herum, weil es der Elftal vor allem nicht gelang, die Zwischenräume zu besetzen. Sinnbildlich hatte van Dijk mit einem Kopfball über den Kasten Mendys lange Zeit die größte Chance des zweiten Durchgangs (53.).

Van Gaal sendete mit der Hereinnahme des eigentlich angeschlagenen Memphis Depay in der 63. Minute ein Zeichen von der Seitenlinie, doch der Spieler des FC Barcelona setzte zunächst wenig Akzente. Im Oranje-Mittelfeld und in der Hintermannschaft entstanden immer wieder kleine Lücken, die Senegal aber nicht effektiv zu bespielen wusste. Boulaye Dias gefährlicher Schuss aus spitzem Winkel war die einzige Torchance für Senegal innerhalb des Sechzehners in Hälfte zwei (65.).

Vieles deutete auf ein Remis hin, doch die Niederländer erzielten mit dem ersten Schuss aufs Tor den Führungstreffer. Der einlaufende Cody Gakpo veredelte eine Halbfeld-Flanke des aufmerksamen de Jong (84.). Am Ende der achtminütigen Nachspielzeit machte der eingewechselte Davy Klaassen per Abstauber nach abgewehrtem Depay-Schuss den Deckel drauf (90.+9).

Das fiel auf: Gapko und de Jong ziehen die Fäden

Im Mittelfeld der Niederländer zogen Spielmacher Gapko und Achter de Jong die entscheidenden Fäden. Sie besorgten durch eine starke Kombination den spielentscheidenden Treffer zum 1:0 und zeigten eine hohe Präsenz im Offensivspiel. Während de Jong den Ton und Spielrhythmus vorgab, sorgte Gapko für Lichtblicke in einer unauffälligen Offensive.

Die Statistik: 2 von 2

Mit den einzigen beiden Schüssen auf das Tor von Senegal-Keeper Mendy entschieden die Niederländer die Partie in der Schlussphase. Gapko traf per Kopf und Klaassen staubte nach Depays Abschluss ab.

