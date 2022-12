Daraufhin kam es zu einer Rudelbildung am Rande des Platzes. "Ich habe nicht gesehen, was er gemacht hat. Ich habe nur ein paar Bilder gesehen", meinte nun Shaqiri: "Ich denke nicht, dass Granit da einen Extra-Gruß an jemanden schicken wollte."

Auslöser der ganzen Szene war offenbar ein Foul in der 66. Minute, nach dem die serbischen Auswechselspieler einen Strafstoß forderten. Xhaka rief der Bank des Gegners einige Wörter entgegen, schließlich ließ sich der Arsenal-Profi zu der Geste hinreißen.

Xhaka droht angeblich noch eine nachträgliche Strafe durch die FIFA . Schiedsrichter Fernando Andrés Rapallini hatte den Schweizer Kapitän ungestraft davonkommen lassen.

Serbiens Ersatzkeeper Predrag Rajkovic wurde hingegen nach der Rudelbildung mit der Gelben Karte verwarnt.

Durch den Sieg gegen Serbien sicherte sich die Schweiz den Platz im WM-Achtelfinale. Dort treffen die Eidgenossen am morgigen Dienstag auf Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo (20:00 Uhr im Liveticker ).

