Doch was war vorgefallen? Der polnische Torhüter von Juventus Turin klärte in der 36. Minute einen hohen Ball im Strafraum. Szczesny traf Messi, der zum Kopfball in die Höhe sprang, aber leicht mit der Hand im Gesicht. Der Videoschiedsrichter überprüfte schließlich die Szene.

Daraufhin kam es zu der kuriosen Wette zwischen den beiden Fußballstars. Da Szczesny den Ball nicht berührte, wurde den Argentiniern etwas umstritten ein Strafstoß zugesprochen.

Doch der 32-jährige Keeper wird sich wohl nicht allzu sehr ärgern. Denn Szczesny konnte den von Messi höchstpersönlich geschossenen Elfmeter abwehren.

Er werde dem Superstar aber nicht die Wettsumme auszahlen, meinte der Pole weiter. "Messi kümmert sich nicht um 100 Euro", sagte Szczesny schmunzelnd.

WM: Polen bekommt es mit Frankreich zu tun

Durch den gehaltenen Elfmeter hatte der Torhüter maßgeblichen Anteil am Weiterkommen der polnischen Nationalmannschaft, die nur dank der besseren Tordifferenz im Vergleich mit den punktgleichen Mexikanern ins Achtelfinale einzog.

Gegen Argentinien wehrte Szczesny neun Torschüsse ab , schon gegen Saudi-Arabien (2:0) hatte der Keeper einen Elfmeter gehalten. In der nächsten Runde trifft die polnische Nationalmannschaft um Superstar Robert Lewandowski auf Weltmeister Frankreich. Für Messi und Argentinien wartet zudem Australien im Achtelfinale.

