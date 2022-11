Hansi Flick dürfte vor dem Bildschirm kurz zusammengezuckt sein, als sich Timo Werner mit schmerzverzerrtem Gesicht immer wieder an den linken Knöchel fasste.

Ein WM-Ausfall seines Stürmers wäre kurz vor der Kaderbekanntgabe am kommenden Donnerstag ein weiterer Schlag ins Kontor für den Bundestrainer. Schließlich sorgt sich Flick rund zwei Wochen vor dem Start der Endrunde in Katar (20. November) bereits um Stars wie Manuel Neuer und Thomas Müller.

Ad

Das Zittern um Werner überschattete sogar den umjubelten Einzug von Bundesligist RB Leipzig ins Achtelfinale der Champions League.

WM Klopp: Forderungen an Spieler nach WM-Protest "nicht fair" VOR EINER STUNDE

Schon in der Anfangsphase des letzten Gruppenspiels bei Schachtar Donezk (4:0) musste der 26-Jährige einen Tritt einstecken, in der 19. Minute war Schluss für den Angreifer - Werner wurde ausgewechselt.

Manuel Neuer bleibt Sorgenkind

Auf das Ergebnis der Untersuchung wartete auch Flick gespannt. Die ersten Aussagen ließen jedenfalls keinen Schluss über die Schwere der Verletzung zu. "Es ging halt nicht mehr", sagte RB-Trainer Marco Rose: "Er hat beim Auftreten Schmerzen gehabt."

Von Schmerzen, Verletzungen und diversen Blessuren bei seinen Schützlingen hatte Flick bereits in den vergangenen Wochen mehr als genug gehört. Allen voran sein Kapitän bereitet dem Bundestrainer Sorgen. Manuel Neuer stand zuletzt am 8. Oktober im Tor von Bayern München - seit dem "Klassiker" bei Borussia Dortmund (2:2) musste der 36-Jährige aufgrund eine Schulterverletzung in sieben Pflichtspielen pausieren.

Am Samstag im Punktspiel bei Hertha BSC (15:30 Uhr hier im Liveticker ) soll Neuer sein Comeback feiern. Darauf baut Flick, der fest mit dem Weltmeister von 2014 in der gewohnten Führungsrolle plant: "Manuel Neuer ist unser Kapitän, er wird auch bei der WM wieder ein Anführer sein."

Auch Thomas Müller weiter angeschlagen

Eine solche Rolle ist auch für Thomas Müller bei seiner vierten WM angedacht. Doch schon jetzt scheint klar, dass der Angreifer nicht in Bestform nach Katar reisen wird. Laut "Kicker" wird der 33-Jährige aufgrund seiner Adduktorenprobleme frühestens im letzten Ligaspiel der Bayern vor der Endrunde gegen Schalke 04 zum Einsatz kommen.

Müller stand zuletzt am 30. September gegen Bayer Leverkusen (4:0) auf dem Platz. Danach wurde er von einer Corona-Infektion, Magen-Darm-Problemen und einer schmerzenden Hüfte ausgebremst. "Ich bin es gewohnt, dass mein Körper funktioniert", hatte der Routinier zuletzt gesagt: "Das tut er die letzten Wochen nur im Stop-and-Go-Modus, das ist natürlich nicht zufriedenstellend."

Alles andere als zufriedenstellend lief es zuletzt auch bei Leroy Sané. Als Folge eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel fehlte der 26-Jährige den Bayern in den zurückliegenden vier Pflichtspielen, erst seit Sonntag trainiert er wieder mit der Mannschaft.

Manuel Neuer und Thomas Müller (r.) fallen weiterhin aus Fotocredit: SID

Reus, Hofmann und Sané vor Comebacks

Wie Sané peilt auch Marco Reus das Wochenende für sein Comeback an. Der Kapitän von Borussia Dortmund, den nach einem zu frühen Wieder-Einstieg Probleme mit dem Sprunggelenk plagen, kann am Samstag gegen den VfL Bochum (15:30 Uhr hier im Liveticker ) zum letzten Mal vor der Nominierung auf sich aufmerksam machen.

Sicher nominiert wird Jonas Hofmann - falls er rechtzeitig fit wird. Der 30-Jährige von Borussia Mönchengladbach, der am 18. Oktober eine Schultereckgelenkssprengung hatte, absolvierte am Mittwoch die gesamte Trainingseinheit mit der Mannschaft. Immerhin ein Lichtblick für Flick.

Das könnte Dich auch interessieren: Kuriose Luftballon-Geste - Leipzig-Star Nkunku verrät den Grund

(SID)

Guardiola lobt 17-jährigen Rekordmann Lewis: "Traum wird wahr"

Champions League PSG-Coach kritisiert Schiedsrichter nach verpasstem Gruppensieg VOR 2 STUNDEN