Zwar hatte der italienische Fußballverband (FIGC) beim Rechtehalter "RAI" erbeten, das Spiel um einen Tag auf den 19. November vorverlegen zu dürfen, um eine Terminkollision mit der Eröffnung der Weltmeisterschaft zu vermeiden.

Doch der TV-Sender lehnte ab. Der Sendeplatz am Samstagabend sei für die Tanzshow mit der bekannten Moderatorin Milly Carlucci vorbehalten. Stattdessen bot "RAI" dem Verband an, die Begegnung bereits ab 18:30 Uhr auf dem Ableger "Raisport" zu übertragen.

Also entschied sich die FIGC, das Freundschaftsspiel des Europameisters gegen die Mannschaft von Ralf Rangnick am Sonntag rund eine Stunde nach Abpfiff der WM-Eröffnungsbegegnung auszutragen. Der Auftakt zwischen Katar und Ecuador in Al Khor steigt um 17:00 Uhr (im Liveticker ).