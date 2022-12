"Wir haben Fehler begangen, deswegen sind wir ausgeschieden. Dass die Mannschaft nicht brennt, sehe ich nicht. Sie hat heute gewollt", sagte der 57-Jährige am Donnerstagabend in der "ARD"

Schweinsteiger begründete seine Kritik damit, dass die Defensive gegen Costa Rica (4:2) in zahlreichen Situationen zu inkonsequent verteidigt habe. "Es gibt Situationen, wo ich sehe: Da fehlen fünf Prozent Konzentration. Brennen heißt auch im Kopf dabei sein. Wir haben den Gegner gegen Japan und heute zu häufig frei gelassen und so die Umschaltmöglichkeiten nicht unterbrochen", so der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft: "Da ist der Funke bei mir nicht übergesprungen."

Vor allen Dingen über die Entstehung des 1:1 von Yeltsin Tejeda (58.) zeigte sich der frühere Mittelfeldspieler schockiert. "Wie Joel Campbell da frei stand, da frage ich mich: Wo ist das Brennen, wo ist das Feuer, wo ist diese Gier, da hinzugehen, dass es mal scheppert und man dagegenhält."

Ohnehin ließ der frühere Bayern-Spieler kein gutes Haar an der Abwehr der deutschen Mannschaft. "Zu 100 Prozent fehlt da die Qualität", rechnete Schweinsteiger mit der Verteidigung ab. "Wir haben in der Defensive nur einen Spieler, der auf hohem Niveau spielt, das ist Antonio Rüdiger. Die anderen haben normales Bundesliganiveau", so der 38-Jährige.

Schweinsteiger schlägt Alarm: "Keine Turniermannschaft"

Anderthalb Jahre vor der Heim-EM schlug daher Schweinsteiger Alarm: "Wir müssen wieder dahinkommen, eine ordentliche Defensive hinzustellen. Du brauchst eine gute Defensive und Stabilität in der Mannschaft", schimpfte der Experte in der "ARD"

Schweinsteiger fällte nach dem zweiten Vorrundenaus in Folge ein vernichtendes Urteil über die deutsche Nationalmannschaft, die über lange Jahre bei Welt- und Europameisterschaften zu den Favoriten gehörte: "Wir sind keine Turniermannschaft."

