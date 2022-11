Zum Auftaktspiel in der Gruppe B vertraute England-Chefcoach Gareth Soutgate unter anderem auf die Dienste von Jude Bellingham. Aufseiten des Iran nahm der Leverkusener Sardar Azmoun vorerst nur auf der Bank Platz.

Die Begegnung wurde früh von einer Verletzung überschattet. Bei einer scharfen Hereingabe von Harry Kane prallten Torhüter Alireza Beiranvand und Verteidiger Majid Hosseini mit den Köpfen aneinander (8.). Der Keeper versuchte es nochmal, musste aber in der 20. Minute ausgewechselt werden.

England brauchte eine halbe Stunde, um auf Temperatur zu kommen. Dann ging es Schlag auf Schlag bei den Three Lions. Zunächst verhinderte die Querlatte den Einschlag von Harry Maguire (32.), drei Minuten später schlug Bellingham eiskalt zu. Der Dortmunder hatte sich im Strafraum geschickt davon geschlichen, verwertete dann eine Hereingabe von Luke Shaw mustergültig per Kopf (35.).

Für die Southgate-Elf war nun der Bann gebrochen, Bukayo Saka hämmerte eine Maguire-Ablage von der Strafraumkante humorlos in den rechten Torwinkel (43.). Nur 180 Sekunden später schraubte Raheem Sterling das Ergebnis weiter in die Höhe. Saka und Bellingham hebelten das iranische Mittelfeld aus, schließlich servierte Kane von rechtsaußen eine scharfe Hereingabe auf den Fuß von Sterling. Das 3:0 war aus wenigen Metern nur noch Formsache.

Nach dem Seitenwechsel warf das Team Melli dann kräftig die Rotationsmaschine an, an der Dominanz von England änderte es nur wenig. Saka konnte in der 62. Minute gegen gleich vier Spieler im Strafraum unbedrängt seinen Doppelpack schnüren. Der Iran nutzte drei Minuten später eine Unachtsamkeit in der englischen Defensive zum Anschlusstreffer durch Porto-Stürmer Mehdi Taremi (65.).

In der Schlussphase lief das Spiel dann locker aus. Der eingewechselte Marcus Rashford traf nach nur 49 Sekunden (71.), auch Joker Jack Grealish durfte sich noch auf dem Spielbericht verewigen (90.). Kurz vor dem Abpfiff zeigte Referee Raphael Claus wegen eines Fouls von John Stones auf den Punkt, Taremi konnte so seinen zweiten Treffer bejubeln (90.+9).

Mit dem nie gefährdeten Sieg setzen sich die Three Lions an die Spitze der Gruppe B. Heute Abend treffen die USA und Wales im anderen Gruppenspiel um 20:00 Uhr aufeinander.

Der Tweet zum Spiel:

Jude Bellingham unterstreicht seinen enormen Wert auf dem Rasen. Mit erst 19 Jahren ist der Mittelfeldakteur bereits jetzt nicht mehr wegzudenken aus dem Spiel von Borussia Dortmund und der englischen Nationalmannschaft.

Das fiel auf: England veranstaltet ein Trainingsspiel

6:2 Tore, 78 % Ballbesitz, 796:214 gespielte Pässe. Das sind die nackten Zahlen nach Englands WM-Auftakt. Über weite Strecken wurden dem Iran gnadenlos die Grenzen aufgezeigt. Trotz einiger Spieler mit europäischer Erfahrung hatte das Team Melli keine Chance, ging vor allem bei den Luftduellen im Strafraum baden. Sobald die Three Lions mit Tempo kamen, war es vorbei mit der eigenen Ordnung. Wie auch schon beim Auftaktspiel zwischen Katar und Ecuador wurde deutlich, wie groß das Gefälle zwischen europäischem und asiatischem Fußball ist.

Die Statistik: 14

Die 14 Minuten Nachspielzeit am Ende der ersten Halbzeit sind ein neuer WM-Rekord. Der bisherige Rekord gehörte der Partie zwischen Bolivien und Südkorea bei der WM 1994. Damals ließ der Referee 13 Minuten nachspielen.

